Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng nay (18/8), Tổng thống Mỹ Donald Trump viết, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky có thể kết thúc cuộc xung đột với Nga “gần như ngay lập tức nếu muốn hoặc ông ấy có thể tiếp tục chiến đấu”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

“Hãy nhớ mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào. Không thể lấy lại bán đảo Crưm và không thể kết nạp Ukraine vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Có một số chuyện sẽ không bao giờ thay đổi”, ông Trump cho hay.

Hiện Kiev chưa bình luận về tuyên bố trên của ông Trump.

Theo hãng tin TASS của Nga, tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra trong bối cảnh ông sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Washington DC, Mỹ trong ngày 18/8.

Tham gia cuộc gặp lần này giữa ông Trump và ông Zelensky còn có nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác như Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.