Ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết Bính Ngọ), cửa ngõ hàng không lớn nhất miền Nam bước vào giai đoạn cao điểm căng thẳng nhất kể từ đầu kỳ nghỉ lễ.

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), trong ngày, sân bay dự kiến khai thác 1.037 chuyến bay cất, hạ cánh liên tục. Áp lực lớn nhất tập trung ở chiều đến với gần 100.000 hành khách, chủ yếu là người dân từ các tỉnh, thành phía Bắc và miền Trung trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết để sớm ổn định công việc, cuộc sống.

Ở chiều ngược lại, các chuyến bay đi cũng sôi động không kém khi phục vụ hơn 70.000 lượt khách, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế bắt đầu hành trình khám phá Việt Nam đầu Xuân.

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón hơn 170.000 lượt khách trong ngày mùng 4 Tết. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đáng chú ý, Nhà ga T3 tiếp tục phát huy vai trò “chia lửa” cho nhà ga quốc nội T1 khi khai thác 459 chuyến bay, phục vụ gần 67.000 lượt hành khách. Trong khi đó, Nhà ga quốc tế T2 cũng vận hành gần như hết công suất với hơn 300 chuyến bay, đón đưa xấp xỉ 60.000 lượt khách xuất, nhập cảnh, duy trì đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ các năm trước.

Dù áp lực khai thác ở mức rất lớn, công tác phối hợp giữa các lực lượng an ninh, điều phối bay và phục vụ mặt đất vẫn được duy trì chặt chẽ. Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, việc triển khai phân luồng từ xa và tăng cường nhân sự tại các điểm có nguy cơ ùn ứ đã giúp hành khách di chuyển thuận lợi, hạn chế tối đa tình trạng chờ đợi kéo dài trong những ngày đầu năm mới.

Theo dự báo, Tân Sơn Nhất có thể tiếp tục thiết lập kỷ lục mới về sản lượng hành khách và chuyến bay trong những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 - thời điểm người dân từ các tỉnh, thành trở lại TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ để bắt đầu guồng công việc sau kỳ nghỉ lễ.