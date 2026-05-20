Theo báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất, Retail Supreme hiện đóng góp khoảng 30–40% tăng trưởng doanh thu. Không chỉ giúp mở rộng độ phủ trực tiếp tới các điểm bán truyền thống, mô hình này còn gia tăng hiệu quả khai thác trên từng đơn hàng thông qua việc tăng số sản phẩm (SKU) trung bình trên mỗi đơn hàng lên khoảng 4,8 sản phẩm, tăng 40% so với trước.

Tại ĐHĐCĐ 2026 vừa qua, ông Trần Tuấn Cường, Giám đốc cấp cao kinh doanh toàn quốc Masan Consumer cho biết, trước khi triển khai Retail Supreme, kênh bán hàng truyền thống của Masan Consumer gần như không tăng trưởng trong năm 2024. Nguyên nhân không chỉ đến từ sức mua, mà còn xuất phát từ những hạn chế mang tính cấu trúc như phụ thuộc lớn vào kênh bán sỉ, độ bao phủ trực tiếp thấp, tốc độ đưa sản phẩm mới ra thị trường chậm và hiệu quả điểm bán chưa tối ưu.

Dù quy mô thị trường rất lớn, Masan Consumer khi đó mới chỉ tiếp cận được khoảng 200.000 điểm bán trong tổng số 500.000–600.000 cửa hàng tạp hóa trên cả nước. Khoảng cách này cho thấy dư địa tăng trưởng còn lớn, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phải thay đổi mô hình vận hành thay vì tiếp tục cách làm truyền thống.

Retail Supreme được xây dựng để giải quyết những “điểm nghẽn” này, dựa trên bốn trụ cột gồm: bao đủ, phủ dày, bày đẹp và công nghệ. Sau giai đoạn thử nghiệm, Retail Supreme đã được triển khai trên toàn quốc từ cuối năm 2025 và đang từng bước số hóa hoạt động bán hàng truyền thống. Từ tháng 3/2026, mô hình này cũng bắt đầu mở rộng sang kênh on-premises (kênh tiêu dùng tại chỗ) nhằm gia tăng độ phủ và khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Retail Supreme thay đổi cách phân phối hàng hóa

Những thay đổi từ Retail Supreme đang bắt đầu phản ánh rõ vào kết quả kinh doanh của Masan Consumer. Tính đến tháng 4/2026, số điểm bán hoạt động (ASO) đã đạt khoảng 450.000, tăng 94% so với cùng kỳ. Đồng thời, số lượng điểm bán phân phối đầy đủ các ngành hàng của Masan Consumer đạt khoảng 29.000 điểm, tăng 16% so với cùng kỳ.

Điểm khác biệt của Retail Supreme không chỉ nằm ở quy mô phủ điểm bán, mà ở khả năng số hóa hoạt động của kênh tạp hóa truyền thống, lĩnh vực vốn lâu nay thiếu dữ liệu và khó chuẩn hóa. Dữ liệu từ từng điểm bán hiện được cập nhật theo thời gian thực, từ doanh số, tồn kho đến danh mục sản phẩm, giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và nâng cao khả năng phản ứng với nhu cầu thị trường.

Đáng chú ý, Retail Supreme không chỉ giúp cải thiện phân phối mà còn đang trở thành nền tảng hỗ trợ cho chu kỳ tăng trưởng mới của Masan Consumer. Theo cập nhật mới nhất, tất cả ngành hàng chính của doanh nghiệp đều ghi nhận tăng trưởng trong 4 tháng đầu năm 2026. Trong đó, ngành hàng gia vị tăng 23%, ngành hàng tiện lợi tăng 11,2%, HPC tăng mạnh 37,4%, cà phê tăng 11,4 %, trong khi đồ uống đóng chai quay trở lại tăng trưởng 7,7%, cho thấy tín hiệu phục hồi rõ nét.

Đặc biệt, gia vị và thực phẩm tiện lợi tiếp tục là hai trụ cột tăng trưởng trọng yếu của Masan Consumer, đóng góp khoảng 50% vào tổng mức tăng trưởng doanh thu, với động lực chính đến từ nước mắm và các sản phẩm thực phẩm tiện lợi phân khúc cao cấp.

Theo Masan Consumer, nền tảng phân phối này hiện không chỉ đóng vai trò bán hàng mà còn đang hỗ trợ cho toàn bộ quy trình đổi mới sản phẩm, từ triển khai thử nghiệm đến tăng tốc độ phủ sản phẩm mới trên thị trường. Việc rút ngắn thời gian đưa sản phẩm mới ra thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp vào đà phục hồi tăng trưởng trong nửa cuối năm 2026.

Yếu tố “bày đẹp”, vốn là điểm yếu cố hữu của kênh tạp hóa truyền thống, cũng đang được chuẩn hóa. Hiện đã có khoảng 63.000 điểm bán đạt tiêu chuẩn trưng bày và vận hành theo mô hình này, hướng đến mục tiêu 350.000 điểm bán trong tương lai.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình mở rộng này được thực hiện mà không làm gia tăng đáng kể chi phí bán hàng trên doanh thu, yếu tố quan trọng đảm bảo khả năng mở rộng bền vững của mô hình.

Hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ

Ở góc độ chiến lược, Retail Supreme không chỉ là một sáng kiến bán hàng, mà là bước đi nhằm tái cấu trúc toàn bộ kênh bán lẻ truyền thống. Thay vì một hệ thống phân mảnh, thiếu dữ liệu và phụ thuộc vào trung gian, mô hình mới hướng tới một mạng lưới được kết nối, minh bạch và vận hành theo thời gian thực.

Cùng với hệ thống WinMart trong kênh bán lẻ hiện đại, Retail Supreme đang giúp Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) từng bước kết nối hàng trăm nghìn điểm bán truyền thống trên toàn quốc. Trong bối cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn còn phân mảnh và tỷ lệ hiện đại hóa chưa cao, việc nâng cấp kênh tạp hóa truyền thống không chỉ mang ý nghĩa tăng trưởng doanh thu cho doanh nghiệp, mà còn có thể góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi của toàn ngành bán lẻ.

Retail Supreme được kỳ vọng không chỉ giúp Masan Consumer mở rộng tăng trưởng, mà còn tạo ra một nền tảng phân phối có khả năng mở rộng quy mô với hiệu quả vận hành cao hơn, yếu tố có thể trở thành lợi thế cạnh tranh dài hạn trong ngành hàng tiêu dùng Việt Nam.

(Nguồn: Masan)