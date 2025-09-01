Trong báo cáo lương và thị trường lao động 2025 được phát hành hồi tháng 2, Navigos Group – tập đoàn chuyên cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự đã nhấn mạnh đến xu hướng sử dụng công nghệ, nhất là công nghệ AI trong quá trình tìm kiếm việc làm.

Cụ thể, báo cáo của Navigos Group chỉ ra rằng, AI đang dần được ứng viên sử dụng để tối ưu hóa CV, tìm kiếm việc làm, tra cứu thông tin doanh nghiệp, luyện phỏng vấn và phát triển kỹ năng. Xu hướng này cho thấy trong năm 2025 cũng như giai đoạn tiếp theo, người lao động cần chủ động cập nhật công nghệ để tăng lợi thế cạnh tranh.

Đưa ra lời khuyên với các ứng viên, người lao động, một chuyên gia trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự cho rằng, trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, người lao động còn cần chủ động quan sát sự dịch chuyển của thị trường lao động, thông qua thường xuyên theo dõi các báo cáo thị trường lao động, hoặc truy cập các nền tảng việc làm để đọc mô tả công việc, nhận diện những kỹ năng đang được doanh nghiệp ưu tiên, cũng như mức độ cạnh tranh của từng vị trí thông qua số lượng ứng viên quan tâm. Việc này giúp cho người lao động định vị lại bản thân trong bức tranh toàn cảnh, tránh rơi vào tình trạng lệch pha giữa năng lực cá nhân và nhu cầu thực tế.

Upzi là nền tảng số về hướng nghiệp được thiết kế chuyên biệt cho sinh viên năm cuối và người mới tốt nghiệp.

Để hỗ trợ sinh viên năm cuối và những bạn trẻ mới ra trường trong việc tìm kiếm việc làm phù hợp, trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác đại học - doanh nghiệp được Bộ GD&ĐT chủ trì tổ chức tại Đà Nẵng mới đây, Navigos Group đã giới thiệu ứng dụng Upzi. Đây là đơn vị hiện có hệ sinh thái tuyển dụng gồm hơn 5,7 triệu người dùng trên VietnamWorks và là đối tác tin cậy của hơn 60.000 doanh nghiệp

Đóng vai trò như “người bạn đồng hành”, ứng dụng Upzi giúp các bạn trẻ khám phá lộ trình nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích; được trang bị kỹ năng thực tiễn qua các công cụ hướng dẫn và gợi ý từ chuyên gia; và có thể kết nối nhanh chóng với các cơ hội việc làm và nhà tuyển dụng uy tín.

Thời điểm hiện tại, ứng dụng hướng nghiệp chuyên biệt dành cho sinh viên năm cuối và người mới ra trường Upzi đã được phát hành trên cả 2 kho ứng dụng phổ biến là Apple Store và Google Play. Ngoài ra, đơn vị phát triển cũng đã giới thiệu ứng dụng hướng nghiệp này tới một số cơ sở giáo dục đại học.

Trước đó, hồi giữa tháng 4, Navigos Group đã hợp tác với nền tảng truyền thông kỹ thuật số Vietcetera để ra mắt “Dịch vụ xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng”. Với sự kết hợp giữa nguồn dữ liệu tuyển dụng lớn của Navigos Group và nội dung truyền thông sáng tạo của Vietcetera như video, bài viết, podcast..., dịch vụ sẽ giúp các doanh nghiệp không chỉ được "nhìn thấy" mà còn được ghi nhớ và yêu thích bởi cộng đồng ứng viên.

“Dịch vụ này giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng bền vững, tạo kết nối lâu dài với những ứng viên thực sự phù hợp. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao năng lực tuyển dụng của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại cạnh tranh nhân tài ngày càng cao”, ông Ryosuke Kanemoto, Tổng Giám đốc Navigos Group chia sẻ.

Cũng trong tháng 4/2025, VietnamWorks, nền tảng tuyển dụng trực tuyến thuộc sở hữu của Navigos Group cũng đã công bố ra mắt những tính năng mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo - AI, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình tuyển dụng. Các giải pháp này tận dụng sức mạnh của AI để nâng cao hiệu quả tuyển dụng, cải thiện khả năng kết nối ứng viên phù hợp và tối ưu hóa tin tuyển dụng.

Trong đó, tính năng “AI JD Gen” giúp nhà tuyển dụng tạo tin tuyển dụng đầy đủ chỉ trong chưa đầy một phút, với nhiều phong cách trình bày tùy chỉnh và hỗ trợ chỉnh sửa bằng AI. Kể từ khi ra mắt, hơn 30% khách hàng của VietnamWorks đã sử dụng tính năng này.

Tương tự, với tính năng “AI 1-Click Job Posting”, nhà tuyển dụng chỉ cần tải lên hoặc dán nội dung mô tả công việc hiện có, AI sẽ tự động trích xuất và định dạng thông tin. Nhờ đó, nhà tuyển dụng giảm được thời gian đăng tin lên đến 45%.

Thực tế, nhiều nhà tuyển dụng mất nhiều thời gian để xử lý số lượng lớn hồ sơ ứng viên, cũng như gặp khó khăn trong việc tìm kiếm ứng viên phù hợp. Với tính năng lọc hồ sơ ứng viên thông minh “AI Screening” trên nền tảng VietnamWorks, hồ sơ sẽ được xếp hạng tự động dựa trên mức độ phù hợp với công việc, kinh nghiệm và kỹ năng, đồng thời cung cấp đánh giá chi tiết về từng ứng viên. Trong khi đó, tính năng “AI Candidate Recommendation” giúp doanh nghiệp phân tích tin tuyển dụng và ngay lập tức đề xuất 15 hồ sơ ứng viên phù hợp nhất, giúp nâng cao hiệu quả tìm kiếm.

Bên cạnh đó, với các nhu cầu tuyển dụng đặc biệt, doanh nghiệp có thể chọn dùng tính năng “AI Screening Custom”. Tính năng này cho phép nhà tuyển dụng ưu tiên các tiêu chí cụ thể và thêm bộ lọc tùy chỉnh, đảm bảo lựa chọn ứng viên chính xác hơn.