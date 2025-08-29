Là một lực lượng thuộc mạng lưới chuyển đổi số tại địa phương, các tổ công nghệ số cộng đồng thời gian qua đã có những đóng góp tích cực vào việc nâng cao nhận thức và từng bước trang bị những kỹ năng số cơ bản cho người dân, góp phần vào thành công bước đầu của tiến trình chuyển đổi số tại các tỉnh, thành phố và cả nước.

Hội nghị tập huấn phổ biến kỹ năng số cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tại xã Định Hóa diễn ra ngày 26/8.

Thông tin từ Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên, trong 2 ngày 26/8 và 29/8, Sở này phối hợp với UBND các xã Định Hóa, Phú Lương tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến kỹ năng số cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng. Mỗi xã có gần 150 thành viên nòng cốt của các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tham gia chương trình tập huấn.

Định Hóa và Phú Lương là những xã đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình tập huấn trang bị cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng kỹ năng sử dụng ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Qua đó, thời gian tới, những học viên này sẽ tiếp tục chia sẻ và hướng dẫn để lan tỏa kiến thức công nghệ đến người dân từng thôn xóm, giúp cho người dân có thể tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến, không cần phải đến trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, đặc biệt khi các địa phương đã vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Cách dùng ứng dụng công dân số C-Thái Nguyên để tương tác với chính quyền là một trong những nội dung các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tại 2 xã Định Hóa, Phú Lương được hướng dẫn.

Cụ thể, tại các hội nghị tập huấn, ông Bế Viết Khuyến, phòng Chuyển đổi số, Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên đã giới thiệu và hướng dẫn sử dụng ứng dụng công dân số C-Thái Nguyên.

Là nền tảng kỹ thuật số do tỉnh Thái Nguyên phát triển, ứng dụng C-Thái Nguyên giúp kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp thông qua các dịch vụ số. Ứng dụng cho phép người dân gửi phản ánh về các vấn đề xã hội, tiếp cận thông tin chính thống, dịch vụ công trực tuyến, và xem hình ảnh camera trực tuyến, đồng thời giúp chính quyền quản lý, xử lý phản ánh hiệu quả, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh.

Theo thống kê, ứng dụng C-Thái Nguyên đã có 447.369 lượt tải, 110.319 tài khoản đăng ký. Số phản ánh được tiếp nhận qua ứng dụng là 3.709 phản ánh, trong đó phản ánh đã xử lý là 1.967; phản ánh đã phân phối và đang chờ xử lý là 224; 926 phản ánh chưa đủ điều kiện tiếp nhận và 592 phản ánh hủy do không đủ điều kiện tiếp nhận và không thuộc thẩm quyền xử lý.

Bên cạnh việc được hướng dẫn sử dụng app C-Thái Nguyên, các học viên tham gia tập huấn cũng được giới thiệu về các công cụ trí tuệ nhân tạo – AI, học cách sử dụng những công cụ này để tra cứu thông tin, soạn thảo văn bản, hỏi đáp các vấn đề liên quan đến công việc hàng ngày, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Song song đó, thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng còn được giới thiệu về Cổng Dịch vụ công Quốc gia và hướng dẫn chi tiết cách nộp các thủ tục hành chính trực tuyến. Mục đích là nhằm giúp người dân có thể chủ động thực hiện các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, tiện lợi, mà không cần đến trụ sở xã để làm các thủ tục hành chính. Ngoài ra, các học viên tham gia tập huấn cũng được hướng dẫn sử dụng chữ ký số và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.