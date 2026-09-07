MU đánh rơi chiến thắng trên sân Everton khi tân binh Ainsley Maitland-Niles ghi bàn gỡ hòa ở phút 96, dù đội khách hai lần vượt lên dẫn trước.

Trận hòa khiến đoàn quân của Carrick mới giành được 4 điểm trong tổng số 9 điểm tối đa sau ba vòng đấu.

Carrick cho rằng MU khởi đầu không tệ như nhiều người nghĩ - Ảnh: Shutterstock

MU khởi đầu bằng thất bại trước tân binh Hull City, rồi tìm lại niềm vui với chiến thắng tưng bừng 5-2 trước một đội bóng mới thăng hạng khác là Ipswich Town.

Thử thách tiếp theo dành cho Quỷ đỏ sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi họ tiếp đón Man City đang duy trì thành tích toàn thắng ở vòng đấu kế tiếp tại Premier League.

Tuy nhiên, Michael Carrick tỏ ra không hài lòng trước ý kiến cho rằng MU chưa thể duy trì phong độ ấn tượng từ mùa giải trước.

"Chúng tôi khởi đầu mùa giải đâu đến nỗi tệ. Thực sự không kém như mọi người nghĩ đâu.” - Carrick phản bác.

"MU đã ở rất gần với 3 điểm hôm nay. Bóng đá là vậy. Có những thời điểm chúng tôi đáng lẽ phải xử lý tốt hơn một chút, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Rõ ràng không thể phớt lờ việc để thủng lưới. MU cần nhận ít bàn thua hơn để tăng cơ hội chiến thắng. Chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét vấn đề đó và tiếp tục cải thiện. Tôi nghĩ toàn đội vẫn còn nhiều khía cạnh cần phải làm tốt hơn.

Hai bàn thua đến từ những cú sút xa, và xét từ góc độ của Everton thì đó thực sự là hai pha dứt điểm rất đẹp. Đôi khi những cú sút như vậy sẽ bay thẳng vào góc cao khung thành, nhưng phần lớn thời gian thì có lẽ chúng sẽ không thành bàn."

Quyết định rút Rashford khỏi sân ở phút 70 vấp phải không ít dấu hỏi. Tuy nhiên, Carrick giải thích, cầu thủ chạy cánh người Anh "cảm thấy có vấn đề" về thể trạng nên ban huấn luyện buộc phải điều chỉnh.