HLV Ancelotti điền tên Neymar vào danh sách tham dự World Cup 2026 từng tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội tại Brazil. Tiền đạo kỳ cựu bị rách cơ bắp cấp độ hai trong màu áo Santos giai đoạn cuối mùa.

Nhiều chuyên gia cho rằng, danh tiếng cùng sức hút lớn của Neymar - người từng có 4 kỳ World Cup với 128 lần khoác áo Selecao có thể gây xao nhãng cho tuyển Brazil.

Neymar đang hồi phục tốt - Ảnh: CBF

Bên cạnh đó, không ít ý kiến bất bình vì tiền đạo đang đạt phong độ cao của Chelsea - Joao Pedro không được triệu tập, còn Neymar vẫn góp mặt trong danh sách.

Bất chấp những áp lực ngày càng gia tăng từ dư luận, nhà cầm quân lão luyện người Italia vẫn kiên định với quyết định chọn Neymar.

Giờ đây, cựu tiền đạo Barca đang trên đường trở lại sân tập, thậm chí sẵn sàng hòa nhập cùng toàn đội trong vài ngày tới, khi Brazil chuẩn bị cho trận trận ra quân bảng C, gặp Maroc.

Dẫu vậy, cuộc đấu với đại diện châu Phi còn quá sớm với Neymar. Trận gặp Haiti tại Philadelphia ngày 19/6 được xem là thời điểm thích hợp hơn để anh trở lại thi đấu.

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) vừa phát đi thông báo mới nhất về tình trạng chân sút 34 tuổi:

“Neymar tiến hành chụp cộng hưởng từ vào ngày thứ Hai (8/6). Kết quả cho thấy, quá trình điều trị tiến triển tích cực và đúng theo những thông số mà đội ngũ y tế kỳ vọng.

Cậu ấy sẽ tiếp tục chương trình hồi phục và chuẩn bị thể lực theo lộ trình được bộ phận y tế của tuyển Brazil xây dựng.”