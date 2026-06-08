Những rắc rối đang liên tiếp xuất hiện với Pháp chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh (12/6, theo giờ Hà Nội). Vấn đề mới nhất liên quan đến chiến dịch quảng cáo làm gia tăng căng thẳng trong nội bộ đội tuyển.

Theo L’Equipe, Kylian Mbappe là một trong những người lên tiếng phản đối mạnh mẽ sau khi hình ảnh của anh bị LĐBĐ Pháp (FFF) sử dụng để quảng bá cho một nhà cái cá cược.

Mbappe phản ứng khi hình ảnh bị sử dụng cho quảng bá cá cược. Ảnh: FFF

Hôm thứ Ba, ngôi sao của Real Madrid đã tham gia nhiều hoạt động thương mại cùng các nhà tài trợ chính của đội tuyển Pháp.

Tuy nhiên, trong trận giao hữu với Bờ Biển Ngà, một công ty cá cược đã sử dụng hình ảnh của Mbappe cùng với Rayan Cherki, Desire Doue, Michael Olise và Ousmane Dembele trong một quảng cáo.

Điều này khiến Mbappe phản đối gay gắt vì anh không muốn tên tuổi của mình gắn liền với các thương hiệu cá cược.

Trong nhiều năm qua, Mbappe luôn cố gắng kiểm soát chặt chẽ quyền hình ảnh của bản thân để tránh bị liên hệ với các công ty cá cược hoặc các thương hiệu đồ ăn nhanh. Anh cho rằng mình cần trở thành tấm gương tích cực cho giới trẻ.

Tháng 9/2023, Mbappe từng dọa tẩy chay một sự kiện quảng bá trong đợt tập trung của Pháp nếu FFF không xem xét lại thỏa thuận về quyền hình ảnh giữa liên đoàn và các tuyển thủ.

Khi đó, Mbappe từng thẳng thắn bày tỏ: “Chúng tôi không đồng ý với bản thỏa thuận về quyền hình ảnh: từ quảng bá đồ ăn nhanh cho đến cá cược thể thao.

Chúng tôi là đội tuyển Pháp, là hình mẫu cho nhiều người noi theo. Một số cầu thủ xuất thân từ những khu dân cư nơi các tệ nạn đó đã hủy hoại rất nhiều cuộc đời. Nó đã phá hủy cả những người mà tôi quen biết”.

Hình ảnh của Cherki cũng bị sử dụng. Ảnh: FFF

Mbappe là một trong những người đi đầu trong nỗ lực yêu cầu sửa đổi hợp đồng liên quan đến quyền hình ảnh của các tuyển thủ quốc gia. Tuy nhiên, dù từng cam kết sẽ điều chỉnh, FFF đến nay vẫn chưa thay đổi một số điều khoản quan trọng.

Vấn đề quảng bá cá cược chỉ là vết nứt mới nhất mà đội tuyển Pháp cần xử lý trước khi dự World Cup 2026.

Gần đây, các cầu thủ cũng bất đồng với FFF về việc cắt giảm tiền thưởng theo thành tích. Ngoài ra còn xuất hiện tranh cãi liên quan đến số lượng vé được cấp cho mỗi tuyển thủ.

Giờ đây, những nghĩa vụ thương mại mà nhiều cầu thủ không đồng tình tiếp tục trở thành điểm nóng khác, có thể ảnh hưởng thành tích chung của thầy trò Didier Deschamps.