Di sản Qatar

Ở Qatar 2022, Lionel Messi nâng cao chiếc cúp vàng World Cup và khép lại cuộc hành trình dài nhất lịch sử bóng đá hiện đại. Argentina từ một đội tuyển luôn bị ám ảnh bởi quá khứ đã trở thành nhà vô địch thế giới.

Câu hỏi lớn nhất khi đó là liệu họ có thể duy trì đỉnh cao hay không. Sau 4 năm, Argentina trở lại World Cup với tư cách đương kim vô địch – tâm lý thoải mái nhất sau nhiều thập kỷ.

Argentina không có nhiều thay đổi so với Qatar 2022. Ảnh: AFA

Argentina không chỉ mang theo ký ức về đêm huyền diệu tại Qatar, mà còn mang theo phần lớn những người đã tạo nên chiến công ấy.

Chưa có nhiều nhà vô địch thế giới nào bước vào kỳ World Cup tiếp theo với mức độ kế thừa lớn như Argentina hiện tại.

Trong danh sách dự World Cup 2026, Argentina vẫn giữ lại tới 17 cầu thủ từng vô địch tại Qatar 2022, bao gồm bộ khung Dibu Martinez, Cuti Romero, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez và dĩ nhiên là Messi.

Đấy là một lợi thế không dễ có được. Nhiều nhà ĐKVĐ trong lịch sử phải bước vào quá trình chuyển giao thế hệ ngay sau khi đăng quang. Argentina thì không.

HLV Lionel Scaloni tiếp tục sở hữu tập thể đã cùng nhau chinh phục Copa America 2021, World Cup 2022 và Copa America 2024. Họ hiểu nhau gần như bằng bản năng.

Khi bước vào một giải đấu ngắn ngày như World Cup, sự ăn ý ấy có thể tạo nên khác biệt rất lớn. Không nhiều đội tuyển trên thế giới sở hữu bộ khung đã sát cánh cùng nhau lâu đến vậy.

Ngược lại, đó cũng là thách thức. Sau 4 năm, bóng đá không ngừng thay đổi và các đối thủ có quá nhiều thời gian để nghiên cứu Argentina.

Những bài phối hợp, những thói quen chiến thuật, những mảng miếng từng giúp thầy trò Scaloni viết lại lịch sử giờ đã không còn là bí mật.

Bên cạnh đó là bài toán động lực. Lịch sử World Cup cho thấy bảo vệ chức vô địch luôn khó hơn giành danh hiệu lần đầu. Nhiều thành viên của Argentina đã sở hữu mọi danh hiệu lớn nhất sự nghiệp, không còn bị thôi thúc bởi cơn khát chiến thắng như tại Qatar.

Scaloni ưu tiên những cầu thủ quen thuộc. Ảnh: AFA

Giữ được sự đói khát sau khi đã đứng trên đỉnh thế giới là thử thách mà không phải thế hệ vàng nào cũng vượt qua được. Dẫu vậy, “La Albiceleste” vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Có một bài học cho Argentina: Tây Ban Nha đăng quang EURO 2008, 2012 và World Cup 2010 bằng thứ bóng đã thẩm mỹ, nhưng thua nặng nề tại Brazil 2014 vì giữ quá lâu những con người cũ.

Messi và cơ hội vượt Maradona

Nếu Argentina bảo vệ thành công ngôi vương, câu chuyện lịch sử sẽ một lần nữa thuộc về Messi.

Sau chức vô địch tại Qatar, nhiều người cho rằng cuộc tranh luận kéo dài hàng chục năm giữa Messi và Diego Maradona đã khép lại.

Messi cuối cùng cũng có World Cup, danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập huy hoàng của anh.

Tuy nhiên, ở Argentina, vị thế của Maradona không đơn thuần được xây dựng bằng những con số.

Maradona sinh ra từ khu ổ chuột Villa Fiorito, lớn lên trong nghèo khó và trở thành biểu tượng của tầng lớp lao động Argentina.

Với nhiều người dân, “Cậu bé vàng” không chỉ là cầu thủ bóng đá. Maradona đại diện cho bản sắc, cho niềm kiêu hãnh dân tộc và cho khả năng vượt lên nghịch cảnh của người Argentina.

Messi khác hẳn. Dù sinh ra tại Rosario, phần lớn cuộc đời và sự nghiệp của anh gắn với Barcelona. Anh đến Catalunya từ khi mới 13 tuổi và trở thành biểu tượng toàn cầu trước khi trở thành biểu tượng dân tộc.

Messi tập luyện trước ngày ra quân. Ảnh: AFA

Chính vì thế, trong nhiều năm, không ít người Argentina cảm thấy Messi là một thiên tài bóng đá hơn là hình ảnh phản chiếu của chính họ.

Chiếc cúp vàng tại Qatar đã thay đổi rất nhiều điều, nhưng chưa chắc đã thay đổi hoàn toàn cảm nhận ấy.

Bởi vậy, World Cup 2026 có thể không giúp Messi vượt Maradona trong trái tim mọi người Argentina.

Nhưng về mặt lịch sử, Messi đang đứng trước cơ hội mà Maradona chưa từng có.

Nếu cùng Argentina đăng quang thêm một lần nữa, anh sẽ trở thành cầu thủ Argentina đầu tiên sở hữu hai chức vô địch World Cup.

Ở tuổi 39, sau khi đã quen thuộc thời tiết và cuộc sống tại Mỹ, đó sẽ là cái kết hoàn hảo cho sự nghiệp được xem là vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá.