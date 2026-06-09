World Cup 2026 được xem là kỳ Cúp thế giới mang tính bước ngoặt của bóng đá thế giới khi lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, thay vì 32 đội như trước đây. Giải đấu diễn ra từ 11/6 đến 19/7/2026, do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai, cũng là lần đầu World Cup được tổ chức tại 3 quốc gia.

World Cup 2026 có nhiều thay đổi lịch sử - Ảnh: FIFA

Với thể thức mở rộng, World Cup 2026 có tổng cộng 104 trận đấu tại 16 thành phố chủ nhà. Các đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng knock-out.

Trận khai mạc diễn ra tại Mexico City, còn trận chung kết được tổ chức ngày 19/7. Việc mở rộng số đội giúp nhiều nền bóng đá có thêm cơ hội góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh, đồng thời hứa hẹn tạo ra nhiều câu chuyện bất ngờ.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knock-out, bắt đầu từ vòng 1/16. Điều này đồng nghĩa số trận đấu cũng tăng đáng kể, hứa hẹn mang đến nhiều cuộc so tài hấp dẫn.

Danh sách 48 đội tham dự VCK World Cup 2026 - Ảnh: FIFA

Không chỉ là giải đấu thể thao, World Cup 2026 còn được kỳ vọng trở thành ngày hội văn hóa, thương mại và truyền thông lớn bậc nhất lịch sử bóng đá.

Giải đấu sẽ được tổ chức tại 16 thành phố lớn, trong đó Mỹ đóng vai trò chủ đạo với phần lớn các trận đấu, bao gồm cả trận chung kết. Mexico tiếp tục đi vào lịch sử khi trở thành quốc gia đầu tiên ba lần đăng cai World Cup, trong khi Canada lần đầu tiên góp mặt với vai trò chủ nhà.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, World Cup 2026 còn được kỳ vọng nâng tầm trải nghiệm người hâm mộ. Các sân vận động hiện đại, công nghệ VAR và những cải tiến về truyền hình, dữ liệu trận đấu sẽ giúp người xem tiếp cận giải đấu theo cách trực quan hơn.

Việc mở rộng lên 48 đội cũng mở ra cơ hội cho những đội tuyển tầm trung và yếu tạo nên bất ngờ. Những “câu chuyện cổ tích” vốn là đặc sản của World Cup hứa hẹn sẽ xuất hiện nhiều hơn.

12 bảng đấu của World Cup 2026 - Ảnh: FIFA

Với quy mô tổ chức trải dài khắp Bắc Mỹ và sự tham gia đông đảo của các đội tuyển, World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá, mà còn là biểu tượng cho sự phát triển toàn cầu của môn thể thao vua trong kỷ nguyên mới.