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Tây Ban Nha ra sân với đội hình gần như mạnh nhất
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Ngay phút thứ 2, Mikel Oyarzabal mở tỷ số với cú sút xa chân trái tuyệt đẹp
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Tiền đạo Sociedad cho thấy cái duyên cùng "những chú bò tót"
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Đến giữa hiệp một, Tây Ban Nha cụ thể thế trận áp đảo bằng bàn nhân đôi cách biệt
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Pedri lập công với tình huống lao vào đệm cận thành
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Màn ăn mừng quen thuộc của Pedri
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45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Tây Ban Nha
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Sang hiệp hai, Yeremy Pino gián tiếp khiến thủ môn Peru phản lưới
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Phút 66, Velez gỡ lại một bàn cho đại diện Nam Mỹ
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Tây Ban Nha giành chiến thắng thuyết phục 3-1

Nguồn ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol, 433