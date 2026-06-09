Real Madrid chuẩn bị gửi lời đề nghị chuyển nhượng dành cho tiền vệ Enzo Fernandez - cầu thủ được Chelsea định giá tới 120 triệu bảng Anh.
Nguồn ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol, 433
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