Theo báo chí Brazil, Neymar là cầu thủ hội quân muộn nhất trong đội hình tuyển Brazil được HLV trưởng Carlo Ancelotti triệu tập cho VCK World Cup 2026.

Neymar hội quân tuyển Brazil nhưng gây lo lắng với chấn thương bắp chân được cho nghiêm trọng hơn dự kiến. Ảnh: Planeta do Futebol

Chân sút 34 tuổi đáp trực thăng riêng trị giá hơn chục triệu USD, xuống nơi đóng quân của tuyển Brazil vào thứ Tư (27/5). Do đang bị đau, Neymar không tham gia tập cùng đội, thay vào đó anh được đội ngũ y tế đưa đi chụp cộng hưởng từ (MRI) để xác định cụ thể mức độ chấn thương ở bắp chân phải.

Trang Lance! cho hay, Neymar đã được đưa đến một phòng khám ở Teresopolis để chụp MRI. Phía đội tuyển Brazil cũng yêu cầu phòng khám này ký cam kết, bảo mật tuyệt đối kết quả kiểm tra của Neymar.

Dù vậy, theo nguồn trên, kết quả ban đầu không khả quan. Neymar được cho trông khá chán nản, sau khi nói chuyện với bác sĩ.

Tình hình khiến HLV Ancelotti và LĐBĐ Brazil lo ngại, không biết tiền đạo Santos liệu có thể góp mặt cùng tuyển Brazil tại World Cup 2026.

Có thông tin, chấn thương nơi bắp chân phải của Neymar nghiêm trọng hơn dự kiến, sẽ không thể hồi phục trong 2 tuần. Trước mắt, anh sẽ vắng mặt ở các trận giao Brazil gặp Panama (1/6) và Ai Cập (7/6).

Brazil sẽ bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026, bằng trận mở màn bàng C, gặp Maroc (14/6), tiếp theo là đấu Haiti (20/6) và Scotland (25/6).