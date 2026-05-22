Chỉ vài ngày sau khi HLV Ancelotti điền tên Neymar vào danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026, những lo ngại về thể trạng của tiền đạo 34 tuổi lại được xới lên.

Thực tế, Neymar mới chỉ trở lại thi đấu thường xuyên sau quãng thời gian dài dưỡng thương. Thế nên, thời điểm tái phát cơn đau bắp chân xuất hiện không thể tệ hơn.

Neymar mới tái phát chấn thương bắp chân - Ảnh: Zaimin

Bộ phận y tế CLB Santos xác nhận vấn đề mới nhất khi Neymar vắng mặt ở trận đấu Copa Sudamericana, gặp San Lorenzo. Bác sỹ Rodrygo Zogaib, trưởng bộ phận y tế của Santos nói:

"Neymar đau bắp chân, có dấu hiệu phù nề. Theo kế hoạch hồi phục, tôi tin cậu ấy đủ thể lực hội quân cùng tuyển Brazil."

Giới truyền thông Brazil cho rằng, phía đội bóng Brazil đang giấu chi tiết về chấn thương Neymar. Nhiều khả năng cựu tiền đạo Barca không thể góp mặt ở hai trận giao hữu của Selecao trước thềm World Cup 2026.

HLV Ancelotti và ban huấn luyện đang khá lo lắng về tình trạng Neymar, trước thời điểm toàn đội hội quân và kiểm tra sức khỏe hôm 27/5 tới đây.

Phát biểu trong buổi họp báo công bố danh sách, chính HLV Ancelotti thừa nhận, Neymar đóng vai trò quan trọng và giữ tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ tuyển Brazil.

"Chúng tôi đánh giá Neymar suốt cả năm. Cậu ấy là cầu thủ giỏi và sẽ giữ vai trò quan trọng trong thành phần tuyển Brazil.

Neymar có thể ra sân, rời sân hoặc ngồi dự bị. Cậu ấy sẽ được thi đấu nếu xứng đáng. Tôi nghĩ mọi người không nên đặt quá nhiều kỳ vọng lên một cái tên duy nhất."