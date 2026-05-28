Khác biệt Wharton

Adam Wharton trở thành nhân vật nổi bật trong trận chung kết Conference League 2025/26. Chính anh là người có dấu ấn lớn trong tình huống Jean-Philippe Mateta ghi bàn thắng duy nhất, giúp Crystal Palace thắng Rayo Vallecano 1-0.

Một bàn thắng là quá đủ để Crystal Palace lần đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu châu Âu, đồng thời chấm dứt giấc mơ của đại diện bóng đá Tây Ban Nha.

Wharton nâng cúp cùng các đồng đội. Ảnh: CPFC

Trên sân Red Bull Arena, Wharton đá tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-4-3 của đại diện Ngoại hạng Anh, và thể hiện nhiều phẩm chất nổi bật.

Những gì Wharton thể hiện giải thích vì sao anh là một trong những tiền vệ trẻ xuất sắc nhất bóng đá Anh hiện nay, trở thành mục tiêu hàng đầu trên thị trường chuyển nhượng.

Đặc biệt, Wharton nổi bật với khả năng chuyền bóng chính xác và nhãn quan chiến thuật xuất sắc.

Tiền vệ 22 tuổi của Crystal Palace có 2 đường chuyền đột biến, cùng một cơ hội ngon ăn.

Ngoài ra, cú sút rất đẹp của anh – sau khi dẫn bóng từ giữa sân đến rìa vòng cấm – khiến thủ môn Batalla không bắt dính, tạo cơ hội cho Mateta ghi bàn đầu hiệp 2.

Wharton xuất sắc nhất chung kết. Ảnh: TNT Sports

Wharton giúp Crystal Palace hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến, nhờ khả năng điều phối và thu hồi bóng rất tốt. Anh cũng nổi bật với những tình huống tranh chấp – từ tầm thấp đến bóng bổng.

Câu trả lời gửi đến Thomas Tuchel

Với những gì Wharton thể hiện, anh được UEFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Conference League 2025/26. Opta cũng chấm anh số điểm cao nhất.

Sau trận đấu, HLV Oliver Glasner của Crystal Palace nhấn mạnh chìa khóa chiến thắng của đội trong trận chiến tranh ngôi là “Kamada và Wharton”.

Trò chuyện với UEFA sau khi tạo khác biệt ở tình huống ghi bàn duy nhất, Wharton giải thích: “Ban đầu tôi tìm phương án chuyền bóng trước. Tôi không phải mẫu cầu thủ sút nhiều.

Tôi thấy Daniel Munoz ở cột xa và định đưa bóng cho anh ấy. Nhưng rồi tôi tiến đủ gần để tung cú sút, và may mắn là bóng đi thẳng tới chỗ Mateta, nên đó hóa ra lại là một cú dứt điểm tốt!”.

Wharton đưa ra câu trả lời với HLV Tuchel. Ảnh:X/BJ

Wharton cũng chia sẻ về tình trạng chấn thương trước trận: “Đã có rất nhiều nghi ngờ về việc liệu tôi có thể ra sân hay không. Gần như suốt vài ngày qua, chân tôi chỉ ngâm trong thùng đá.

Tôi thậm chí không thể sút bóng một cách trọn vẹn, nên ngay cả cú sút đó cũng không thật sự thoải mái. Nhưng tôi sẽ không bỏ lỡ một trận chung kết chỉ vì mắt cá chân hơi sưng”.

Dấu ấn Wharton đến ngay sau khi anh bị Thomas Tuchel loại khỏi đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026 – quyết định khiến CĐV Crystal Palace không hài lòng.

Việc tiền vệ 22 tuổi này bị gạch tên được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất trong đợt triệu tập của chiến lược gia người Đức, bên cạnh Cole Palmer và Phil Foden.

Không có cơ hội dự World Cup, nhưng cánh cửa đến CLB lớn đang mở ra với Wharton. MU và Real Madrid đều đang chuẩn bị cho bản hợp đồng “bom tấn”.