Rạng sáng 19/5 (giờ Hà Nội), HLV Carlo Ancelotti đã công bố danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026.

Điểm đáng chú ý là Neymar được góp mặt, và “Hoàng tử” bóng đá Brazil sẽ tham dự kỳ World Cup thứ 4 trong sự nghiệp. Đây cũng là lần đầu anh được triệu tập dưới thời chiến lược gia người Italia.

Neymar được tham dự kỳ World Cup thứ 4. Ảnh: FFC

Như vậy, Neymar gia nhập nhóm những cầu thủ Brazil tham dự World Cup nhiều nhất trong lịch sử.

Trước đó là các trường hợp Castilho (1950, 1954, 1958 và 1962); Djalma Santos (1954, 1958, 1962 và 1966); Nilton Santos (1950, 1954, 1958 và 1962); Pele (1958, 1962, 1966 và 1970); Emerson Leao (1970, 1974, 1978 và 1986); Cafu (1994, 1998, 2002 và 2006); Ronaldo (1994, 1998, 2002 và 2006); Thiago Silva (2010, 2014, 2018 và 2022).

Trong số những cầu thủ Brazil có 4 lần dự World Cup, chỉ Neymar và Thiago Silva là chưa vô địch.

Neymar đã thi đấu 12 trận tại các kỳ World Cup. Anh ghi được 8 bàn thắng và có 3 pha kiến ​​tạo.

“Chúng tôi đã đánh giá Neymar suốt cả năm nay”, Ancelotti lên tiếng về lựa chọn. “Cậu ấy đã có thời gian thi đấu ổn định trong vài tháng qua và thể trạng đã được cải thiện.

Tại World Cup, Neymar có cùng cơ hội và trách nhiệm như 25 cầu thủ khác. Chúng tôi có thể sử dụng cậu ấy ở nhiều vị trí khác nhau. Chúng tôi triệu tập cậu ấy vì kinh nghiệm. Ney đã quen với áp lực”.

Trong khi đó, sự vắng mặt đáng chú ý là tiền đạo Joao Pedro đang khoác áo Chelsea, người từng xuất hiện trong 3 trong năm đợt triệu tập trước đó của Ancelotti.

Joao Pedro và Estevao đều vắng mặt. Ảnh: CFC

Buổi công bố danh sách được tổ chức tại Museum of Tomorrow, nằm ở trung tâm Rio de Janeiro, với sự tham dự của nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá Brazil.

Ngoài ra, với sức hút của đội tuyển 5 lần vô địch World Cup, có đến hơn 600 phóng viên tham dự, bao gồm nhà báo từ 13 quốc gia, đã có mặt đưa tin về sự kiện.

Brazil hội quân từ ngày 27/5, ngoại trừ các cầu thủ PSG dự chung kết Champions League ngày 30/5, gặp Arsenal.

Ngày 31/5, Brazil đá giao hữu với Panama trên sân Maracana, trước khi lên đường sang Mỹ. “Canarinha” có trận đá tập với Ai Cập tại Cleveland ngày 6/6.

Các đội tuyển được phép thay đổi cầu thủ vì chấn thương cho đến trước trận ra quân, miễn là người thay thế nằm trong danh sách sơ bộ. Sau thời điểm đó, FIFA chỉ cho phép thay đổi trong trường hợp thủ môn gặp vấn đề và có xác nhận y tế.

Danh sách Brazil dự World Cup 2026 Thủ môn: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio); Hậu vệ: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibanez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma); Tiền vệ: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (MU), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo); Tiền đạo: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (MU), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius (Real Madrid).

bố danh sách 26 tuyển thủ Brazil tham dự World Cup 2026.