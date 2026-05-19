Món quà cho Neymar

“Giờ mới là lúc điều thú vị bắt đầu”. Với câu nói ấy, Carlo Ancelotti mỉm cười và bắt đầu buổi công bố danh sách các tiền đạo được triệu tập vào đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026.

Trước đó, ông đã đọc tên các thủ môn, hậu vệ và tiền vệ. Trong số những cái tên xuất hiện khi ấy có nhân vật được nhắc tới nhiều nhất tại Brazil trong ngày thứ Hai 18/5: Neymar.

HLV Ancelotti trong buổi công bố danh sách Brazil. Ảnh: CBF

Ở tuổi 34, Neymar đạt được giấc mơ góp mặt tại kỳ World Cup thứ 4 trong sự nghiệp, gia nhập nhóm huyền thoại như Pele hay Ronaldo béo, bất chấp chuỗi chấn thương dai dẳng làm ảnh hưởng lớn đến những năm tháng gần đây của anh.

Neymar, người đã hơn 2 năm chưa khoác áo Selecao, vẫn là một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá Brazil thế kỷ 21.

Sự chờ đợi dành cho danh sách triệu tập là rất dài. Nhiều tuần qua, bóng đá Brazil bị cuốn vào cuộc tranh luận về việc liệu Neymar, số 10 của Santos, có nên dự World Cup 2026 hay không.

Globo thực hiện khảo sát online trước thời điểm HLV trưởng Ancelotti công bố đội hình, với việc người hâm mộ Brazil chia làm hai rất rõ ràng.

Theo kết quả khảo sát “Bạn có triệu tập Neymar tham dự World Cup không?”, tổng cộng có 132.723 người tham gia. Lựa chọn “Không” là 50,79%, (67.406 phiếu), so với 49,21% chọn “Có” (65.317 phiếu).

Bên cạnh Neymar, những tiền đạo như Vinicius Junior, Raphinha hay tài năng trẻ Endrick cũng góp mặt. Brazil đặt mục tiêu chinh phục “hexacampeonato” – chức vô địch thế giới thứ 6 trong lịch sử – tại Bắc Mỹ.

Bóng đá Brazil đã biến lễ công bố danh sách 26 tuyển thủ thành một chương trình hoành tráng được truyền hình trực tiếp tại Museum of Tomorrow (tiếng Bồ: Museu da Amanhã) ở Rio de Janeiro.

Hơn 600 nhà báo tham dự, trong đó có đại diện của 13 quốc gia khác. Nhiều kênh truyền hình và báo quốc tế cũng trực tiếp sự kiện.

HLV Ancelotti giải thích cho lựa chọn của mình: “Đây không phải danh sách hoàn hảo, bởi đội bóng hoàn hảo không tồn tại”. Dù vậy, ông nhấn mạnh mục tiêu xây dựng “một Brazil giàu sức chiến đấu nhất có thể”.

Khoảnh khắc Neymar được xướng tên. Ảnh: CBF

Nhà cầm quân người Italia tin giấc mơ giành chiếc cúp vàng thứ 6 là hoàn toàn khả thi. Theo ông, kỳ vọng lớn lao từ người hâm mộ Brazil chính là nguồn động lực cho các cầu thủ.

Những vũ điệu cuối cùng

Carletto, người vừa gia hạn hợp đồng thêm 4 năm với Brazil, hài hước kể về vô số lời khuyên ông nhận được về việc lên danh sách Selecao trong những tháng qua, từ nhà báo, cầu thủ, cựu danh thủ cho tới cả… phi công chở ông trên máy bay.

“Ban huấn luyện đã làm việc rất nghiêm túc. Tôi có đầy đủ thông tin để đưa ra danh sách với ít sai sót nhất”, ông nói.

Ancelotti nhấn mạnh kinh nghiệm World Cup của Neymar cùng tầm ảnh hưởng của anh với các đồng đội.

“Cậu ấy sẽ là cầu thủ quan trọng tại World Cup này. Neymar có nghĩa vụ như 25 người còn lại. Có thể đá chính, có thể dự bị rồi vào sân”.

Như huyền thoại Tostao – người từng dự World Cup 1966 và 1970 – viết hôm thứ Hai: “Đất nước đang chia làm hai luồng ý kiến gần như ngang nhau, giữa những người muốn Neymar dự World Cup và những người phản đối”.

Theo ông, phe không muốn Neymar tham dự cho rằng cả cầu thủ lẫn công chúng đều khó chấp nhận việc anh chỉ đóng vai phụ.

Ngược lại, nhiều người tin rằng chỉ cần vài phút trên sân, Neymar vẫn đủ khả năng tạo khác biệt nhờ tài năng đặc biệt của mình.

Neymar dự World Cup là khoảnh khắc cả thế giới chờ đợi. Ảnh: FIFA

Brazil đang hướng tới việc phá sâu hơn kỷ lục của chính mình bằng chức vô địch World Cup thứ 6. Với Neymar, đây nhiều khả năng sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng, khi Copa America phiên bản tiếp theo diễn ra năm 2028.

Neymar trở về quê nhà và khoác áo Santos từ tháng 1/2025, sau hành trình thi đấu cho Barcelona, PSG và Al Hilal. Mục tiêu lớn nhất của anh là World Cup 2026, nhưng phong độ kể từ khi trở về khá thất thường.

“Về thể chất, tôi cảm thấy rất ổn và đang cải thiện sau từng trận đấu”, Neymar chia sẻ hôm Chủ nhật.

Ancelotti trước đó khẳng định việc Neymar có được dự World Cup hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tình trạng thể lực của anh. Lần này, khi chốt danh sách, ông nhấn mạnh: “Ney đã hồi phục rất tốt. Giờ cậu ấy còn 15 ngày nữa để tiếp tục cải thiện thể trạng”.

Neymar không khoác áo Brazil kể từ năm 2023, khi đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm đầu gối trái trong trận gặp Uruguay. Điều này càng làm tăng thêm động lực để anh trình diễn điệu samba mới ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.