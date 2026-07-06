Neymar góp mặt trong danh sách triệu tập cho World Cup 2026 của HLV Carlo Ancelotti theo cách khá đặc biệt và xuyên suốt giải đấu, anh chỉ được sử dụng rất ít, hầu như không tạo ra nhiều dấu ấn.

Ở trận quyết định gặp Na Uy, ngôi sao của Santos vào sân từ phút 70. Cũng từ thời điểm đó, đội bóng Bắc Âu kiểm soát thế trận tốt hơn và Erling Haaland ghi liền 2 bàn thắng.

Neymar khóc chia tay sự nghiệp quốc tế. Ảnh: Diario AS

Với sự kiện Bắc Mỹ này, Neymar trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử Brazil tham dự 4 kỳ World Cup nhưng không một lần vô địch. Người đầu tiên là Thiago Silva.

Số 10 của Brazil vắng mặt ở hai trận đầu vòng bảng vì chưa bình phục chấn thương. Anh chỉ chơi khoảng 15 phút cuối trong trận gặp Scotland khi kết cục gần như đã an bài, còn trước Nhật Bản thì không được tung vào sân, ngay cả khi Brazil cần tìm bàn gỡ.

Đến cuộc đối đầu với Na Uy, Ancelotti quyết định đặt niềm tin vào Neymar khi tỷ số vẫn là 0-0 và mọi thứ còn bỏ ngỏ. Cầu thủ 34 tuổi được tung vào sân, chơi như một “số 9 ảo”, với Vinicius và Endrick hoạt động ở hai cánh nhưng gần như không thể tạo ảnh hưởng.

Sức ép mà Neymar tạo ra lên hàng thủ đối phương là quá nhẹ, giúp Na Uy triển khai bóng dễ dàng hơn. Khi bóng được đưa vào khu vực cấm địa, Haaland đã kết liễu Brazil bằng cú đúp bàn thắng.

Ở những phút bù giờ, khi thời gian gần như đã hết, Neymar ghi bàn từ chấm phạt đền sau màn đối đầu tâm lý với thủ môn Nyland.

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, anh bật khóc nức nở. Cơ hội cuối cùng để chinh phục chức vô địch World Cup đã vuột khỏi tay.

Neymar đã nỗ lực hết sức để kịp trở lại giải đấu, nhưng không thể trở thành nhân tố tạo khác biệt.

Quyết định triệu tập Neymar giờ đây cũng khiến HLV Carlo Ancelotti phải đối mặt với nhiều tranh luận, bởi chiến lược gia người Ý đã chọn Neymar thay vì Joao Pedro.

Sau trận, Neymar chính thức xác nhận chia tay đội tuyển Brazil trong nước mắt. Hiện vẫn chưa rõ anh có tiếp tục thi đấu ở cấp CLB thêm bao lâu nữa.

“Tôi đã cố gắng, tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng mọi chuyện kết thúc rồi. Tôi bắt đầu tại đây và cũng sẽ khép lại tại đây”, anh nói trong xúc động.

(Nguồn: VTV)