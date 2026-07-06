Ở tuổi 41, Ronaldo đang góp mặt tại kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, sau lần đầu tiên ra sân ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2006.

Sự bền bỉ của CR7 luôn nhận được sự ngưỡng mộ. Tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn duy trì phong độ tốt trong màu áo Al-Nassr.

Tuy nhiên, khi kỳ World Cup tiếp theo diễn ra, Ronaldo sẽ bước sang tuổi 45. Chính vì vậy, anh khẳng định sẽ dốc toàn bộ tâm sức cho giải đấu hiện tại.

Ronaldo khẳng định, World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng mình tham dự - Ảnh chụp màn hình

Phát biểu trước cuộc chạm trán Tây Ban Nha, Ronaldo chia sẻ: "Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Giờ là lúc tận hưởng nó."

Khi được hỏi về thời điểm chia tay ĐTQG, siêu sao người Bồ Đào Nha trả lời: "Tôi sẽ giải nghệ khi tôi muốn, chứ không phải lúc các bạn muốn.

Dù đá chính hay ngồi dự bị thì tầm ảnh hưởng của tôi không thay đổi. Mọi người thắc mắc vì sao tôi vẫn đá chính ở tuổi 41?

Suốt 23 năm qua, họ luôn cố gắng kết liễu tôi. Nhưng giờ phải hiểu rằng họ chỉ đang lãng phí thời gian. Các hậu vệ cứ thử hết lần này đến lần khác, nhưng điều đó chẳng ý nghĩa gì. Tôi quá quen với chuyện đó rồi."

Ronaldo cũng thừa nhận, anh không còn là phiên bản xuất sắc nhất của chính mình, nhưng vẫn biết cách tạo ra sự khác biệt.

"Tôi không còn là cầu thủ như trước đây, nhưng tôi vẫn ghi bàn. Nếu tôi không ghi bàn thì sẽ có đồng đội làm điều đó. Mục tiêu là Bồ Đào Nha đi tiếp, chứ không phải để riêng tôi lập công."

Cựu ngôi sao của Real Madrid đã ghi 3 bàn tại World Cup năm nay, trong đó có một pha lập công trên chấm phạt đền ở chiến thắng trước Croatia vòng 1/16.

Tính đến hiện tại, Ronaldo có 232 lần khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, ghi 146 bàn thắng, đồng thời góp công đưa "Selecao châu Âu" đăng quang Euro 2016 và hai lần vô địch Nations League.