Xem bàn thắng Na Uy 2-1 Brazil (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro, Cunha; Rayan, Vinicius, Martinelli.

Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa.

Bàn thắng: Neymar 90'+10 (pen) - Haaland 79', 90'