Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi vòng tứ kết World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
Xem bàn thắng Na Uy 2-1 Brazil (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro, Cunha; Rayan, Vinicius, Martinelli.
Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa.
Bàn thắng: Neymar 90'+10 (pen) - Haaland 79', 90'
World Cup 2026 đã xác định cặp tứ kết đầu tiên sau loạt trận vòng 1/8, khi Pháp vượt qua Paraguay còn Maroc tạo nên bất ngờ lớn trước Canada để góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất.
VietNamNet cập nhật danh sách các cầu thủ ghi bàn tại World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.