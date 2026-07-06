2h ngày 7/7, sân Arlington:

Bồ Đào Nha đăng quang Nations League sau chiến thắng trên chấm phạt đền trước Tây Ban Nha hè năm ngoái, nhưng La Roja đang nắm giữ nhiều lợi thế trong cuộc chiến giành vé vào tứ kết World Cup hôm nay.

Đội bóng xứ bò tót vô địch Euro 2024 và họ vẫn chưa bị đánh bại tại World Cup lần này, khi hòa không bàn thắng với Cape Verde và thắng tuyệt đối Saudi Arabia cùng Uruguay ở vòng bảng.

Đoàn quân HLV Luis de la Fuente hoàn toàn áp đảo tuyển Áo, thắng dễ 3-0 với 23 cú sút so với chỉ 5 của đối thủ.

Sức trẻ Lamine Yamal sẽ đối đầu kinh nghiệm của Ronaldo - Ảnh: TSN

Cape Verde, Saudi Arabia và Uruguay mỗi đội chỉ có một cú sút trúng đích, còn Áo thậm chí chẳng lần nào thử tài thủ môn Unai Simon. Bởi vậy, sẽ càng khó cho Ronaldo cùng các đồng đội tái hiện chiến tích như tại Nations League 2025.

Bên kia chiến tuyến, trên lý thuyết, Bồ Đào Nha đang sở hữu hàng tiền vệ được đánh giá mạnh nhất giải. Nhưng thực tế sân cỏ, HLV Roberto Martinez chưa phát huy hết điểm mạnh của bộ ba Vitinha - Joao Neves - Bruno Fernandes.

Bruno bùng nổ trong màu áo MU là thế, bỗng trở nên lạc lõng trong vai trò hộ công. Vitinha - Joao Neves chơi hay bao nhiêu tại PSG thì lại mờ nhạt bấy nhiêu khi lên tuyển.

Ngoài chiến thắng vùi dập 5-0 trước Uzbekistan yếu ớt, Bồ Đào Nha đều thi đấu chật vật trước CHDC Congo, Colombia hay Croatia ở vòng knock-out.

Phải nhờ cú đánh đầu của "gà son" Goncalo Ramos phút bù giờ, đội bóng áo bã trầu mới lết vào vòng 1/8.

Ronaldo sẽ cố gắng tạo nên màn trình diễn huy hoàng, nhưng dù ghi ba bàn kể từ đầu giải, sự góp mặt của tiền đạo 41 tuổi có thể là trở ngại, bởi anh không còn đủ tốc độ để vượt qua hàng phòng ngự Tây Ban Nha.

Lúc CR7 không có bóng, cảm giác như Bồ Đào Nha đang chơi thiếu người. Thế nên, sẽ cần trận cầu xuất sắc ngoài mong đợi, đoàn quân "Selecao châu Âu" mới có thể làm nên chuyện lớn.

Với Tây Ban Nha, họ đang cho thấy sức mạnh đáng sợ, khi Lamine Yamal sung sức và Mikel Oyarzabal thể hiện tầm quan trọng qua 4 bàn thắng.

Cộng thêm hàng phòng ngự vững chãi và có tính tổ chức cao, La Roja tự tin sẽ dập tắt giấc mơ World Cup của Ronaldo một lần và mãi mãi.

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 2-1

Đội hình dự kiến

Bồ Đào Nha: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Neves; Neto, Fernandes, Leao; Ronaldo.

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.