Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha, một trong những trận cầu được trông đợi nhất vòng 16 đội World Cup 2026, hứa hẹn sẽ không làm người xem thất vọng.

Tây Ban Nha đã có một trận đấu vượt trội trước Áo ở vòng 32 đội, thắng giòn 3-0 với cú đúp của Mikel Oyarzabal và pha đánh đầu của Pedro Porro.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha vất vả trước Croatia, nhưng cuối cùng đã giành chiến thắng 2-1, để vào tranh suất vé tứ kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha.

Các chuyên gia đều dự đoán Ronaldo và Bồ Đào Nha phải dừng bước trước Tây Ban Nha. Ảnh: FB Proton Bakers

Ivan Perisic đưa Croatia vượt lên ở phút 53, nhưng Ronaldo đã ghi bàn gỡ hòa từ chấm 11m (68’). Sau đó, người vào thay thế anh là Goncalo Ramos lập đại công ở phút 90+4.

Croatia rời cuộc chơi với vị đắng, bởi họ đã tưởng gỡ hòa những phút cuối thì bàn thắng của Gvardiol bị trọng tài từ chối gây tranh cãi vì lỗi việt vị.

Cho đến nay, Tây Ban Nha vẫn chưa để thủng lưới tại World Cup 2026, ghi 8 bàn sau 4 trận. Sau vòng bảng, dù đứng đầu nhưng không tạo sự thuyết phục về phong độ, đoàn quân của La Fuente đã cho thấy bóng dáng của một đội có thể tranh đua ngôi vô địch.

Bồ Đào Nha sẽ là đối thủ khó khăn nhất của Tây Ban Nha từ đầu giải đến nay, nhưng các nhà vô địch EURO 2024 hoàn toàn có khả năng đả bại Ronaldo và các đồng đội.

Họ cũng chiếm ưu thế trong lịch sử đối đấu giữa 2 đội, với 18 chiến thắng, so với 7 của Bồ Đào Nha, bên cạnh 16 trận hòa.

Dù thắng Croatia, giành vé đi tiếp, nhưng HLV Martinez biết rằng, Bồ Đào Nha cần phải thể hiện được nhiều hơn nữa trước Tây Ban Nha, nếu muốn lấy được tấm vé tứ kết World Cup 2026.

Trong tay nhà cầm quân này sở hữu lực lượng tinh nhuệ, nhưng không đồng nghĩa tạo nên đội hình Bồ Đào Nha siêu mạnh trên sân cỏ, nhất là nếu Ronaldo vẫn được mặc định là nhân vật trung tâm.

Chân sút 41 tuổi ghi được 3 bàn từ đầu giải, nhưng 2 đến từ trận đấu trước đối thủ yếu nhất bảng là Uzbekistan, cộng thêm quả phạt đền mới đây vào lưới Croatia.

Chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton vẫn giữ quan điểm, sự có mặt của Ronaldo đang cản bước Bồ Đào Nha.

“Tôi nghĩ Ronaldo đang phá hỏng cơ hội của Bồ Đào Nha. Goncalo Ramos đã ghi 1 bàn thắng bằng đầu tuyệt đẹp giúp Bồ Đào Nha đánh bại Croatia ở vòng 32 đội, sau khi vào thay Ronaldo. Nhưng ai cũng biết, Ronaldo sẽ vẫn đá chính ở trận đấu với Tây Ban Nha và anh ấy đang kìm hãm sức mạnh của đội nhà.

Tây Ban Nha là một một đội bóng mạnh, sở hữu một số cá nhân xuất sắc. Mikel Gyarzabal liên tục lập công và tôi dự đoán, anh ấy sẽ sút tung lưới Bồ Đào Nha”.

Dự đoán được chuyên gia này đưa ra: Tây Ban Nha thắng 3-1 Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, cả chuyên gia Sportskeeda và Sportsmole và Goal đều dự đoán, Tây Ban Nha thắng 2-1 Bồ Đào Nha.

Đội hình dự kiến:

Bồ Đào Nha (4-2-3-1): Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Neves; Neto, Fernandes, Leao; Ronaldo.

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.