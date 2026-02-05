Đời sống riêng tư của Neymar từ lâu đã trở thành “sân khấu phụ” nhưng lại ồn ào không kém ánh đèn Champions League hay World Cup.

Tài năng của anh gần như không ai phủ nhận. Neymar là một nghệ sĩ sân cỏ đúng nghĩa Brazil, đủ kỹ thuật, tốc độ và cảm hứng để định đoạt trận đấu.

Neymar và Bruna Marquezine yêu nhau từ 2012 đến 2018. Trong khoảng thời gian này là những lần tái hợp rồi chia tay. Ảnh: Instagram

Anh từng được ví von như người thừa kế “Vua bóng đá” Pele, với biệt danh “Hoàng tử bóng đá Brazil”.

Thế nhưng, song hành với những pha rê dắt mê hoặc là chuỗi dài thị phi đời tư, nhiều lúc tạo cảm giác hào quang bóng đá bị che lấp bởi ánh đèn giải trí.

Danh sách tình trường công khai của Neymar trải dài qua nhiều giai đoạn: từ Carolina Dantas – mối tình trẻ và là mẹ của con trai đầu lòng Davi Lucca; đến Bruna Marquezine – chuyện yêu chia tay rồi tái hợp nhiều lần gây tốn giấy mực báo chí.

Tiếp đó là Natalia Barulich, Bruna Biancardi – người đính hôn và sinh cho anh con gái Mavie. Ngoài ra còn Amanda Kimberlly, mẹ của một bé gái khác.

Bruna Marquezine sau khi chia tay Neymar. Ảnh: Instagram

Xen giữa là hàng loạt tin đồn với người mẫu, ca sĩ, người có ảnh hưởng như Thaila Ayala, Gabriella Lenzi, Anitta… khiến hình ảnh tình ái của Neymar luôn dày đặc trên truyền thông đại chúng.

Không chỉ tình trường, văn hóa tiệc tùng cũng trở thành “thương hiệu” của siêu sao Brazil. Những bữa tiệc sinh nhật kéo dài nhiều ngày, lễ hội hóa trang, du thuyền cùng bạn bè showbiz thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội.

Điều đáng nói, những tiệc tùng xuất hiện cả trong các giai đoạn anh đang điều trị chấn thương, thời điểm lẽ ra cần ưu tiên hồi phục thể trạng.

Bruna Biancardi là mối quan hệ nghiêm túc khác của Neymar sau khi rời PSG. Họ đính hôn, có con, nhưng cũng đầy sóng gió giữa chuyện hợp tan, chủ yếu vì cựu cầu thủ Barca ngoại tình. Ảnh: Instagram

Đặc biệt, báo chí châu Âu nhiều năm châm biếm cái gọi là “lời nguyền sinh nhật em gái”. Không ít lần Neymar chấn thương hoặc vắng mặt thi đấu đúng dịp này, tạo nên nghi vấn nửa đùa nửa thật về mức độ chuyên nghiệp.

Cộng dồn lại, đời tư sôi động ấy không làm mất đi đẳng cấp kỹ thuật của Neymar, nhưng rõ ràng đã góp phần khiến di sản sân cỏ của anh luôn đi kèm dấu hỏi.

Hôm nay (5/2), Neymar đón sinh nhật 34, cùng dịp sinh nhật Cristiano Ronaldo. Nhiều người tiếc cho Neymar, bởi anh có thừa tài năng nhưng thiếu chuyên nghiệp so với CR7. Nếu ít ồn ào hơn, hào quang có lẽ đã trọn vẹn hơn với Neymar.

Nguồn: Instagram