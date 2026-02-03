Phản ứng của Ronaldo

Cristiano Ronaldo vừa trải qua một bước ngoặt không chỉ của riêng anh, mà còn của cả Al Nassr. Đội trưởng quyết định không đá trận gặp Al-Riyadh (thắng 1-0).

Quyết định này như một cách phản kháng trực diện từ Ronaldo với cách điều hành của PIF – Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia, đơn vị nắm quyền chi phối nhiều CLB lớn tại giải.

Bề ngoài, người ta có thể dễ dàng gán sự vắng mặt ấy cho lý do giữ chân, quản lý thể lực để chuẩn bị cho trận đại chiến tiếp theo – như một số tờ báo địa phương đăng tải.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân Al Nassr, đặc biệt là “nhóm Bồ Đào Nha” trong đội, câu chuyện nằm ở thứ sâu hơn.

Theo đó, Ronaldo không chịu nổi cảm giác Al Nassr bị đối xử như đội bóng hạng hai trong một hệ thống mà PIF vừa là nhà đầu tư, vừa là người phân bổ quyền lực.

Trong bóng đá, có những ngôi sao chơi bóng vì tiền. Nhưng Ronaldo không phải kiểu đó. Anh chơi bóng vì chiến thắng, vì danh dự, vì ám ảnh phải vươn lên trên mọi đối thủ.

Chính vì vậy mới xuất hiện nghịch lý, Ronaldo có thể chơi, thì cũng có thể chịu. Nghĩa là anh sẵn sàng gánh cả đội trên lưng, nhưng chỉ khi cảm thấy mình đang được chiến đấu trong một dự án nghiêm túc.

Còn khi dự án ấy bị cắt xén, bị phân biệt, bị điều hành theo kiểu “được đến đâu hay đến đó”, Ronaldo sẽ phản ứng như một thủ lĩnh thật sự. Thay vì than vãn lặt vặt, anh mà chọn hành động khiến cả hệ thống phải nhìn lại.

Thực tế, PIF ưu tiên Al Hilal từ lâu. Không phải ngẫu nhiên, đây là CLB thành công nhất Saudi Arabia, sở hữu bề dày truyền thống, bộ máy mạnh và đặc biệt là kỷ lục vô địch AFC Champions League Elite (4 danh hiệu) – giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Á.

Trong khi đó, Al Nassr, dù có Ronaldo và sức hút truyền thông toàn cầu, đang rơi vào một nghịch cảnh trớ trêu khi chỉ đá AFC Champions League Two, một cấp độ thấp hơn.

Sự chênh lệch ấy phản ánh không chỉ thành tích, mà cả vị thế trong bàn cờ quyền lực.

“Con cưng, con ghẻ”

Ronaldo càng khó chịu khi nhìn sang Al Hilal được đầu tư rầm rộ, còn Al Nassr lại loay hoay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Jorge Jesus không có đủ những bản hợp đồng theo yêu cầu, trong khi những người có quyền trong bộ máy điều hành lại bị đóng băng quyền lực. Từ đầu tháng, Simao Coutinho (giám đốc thể thao) và Jose Semedo (CEO) bị hạn chế quyền hạn theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Với Ronaldo – người luôn coi CLB là cỗ máy phải vận hành chính xác – điều đó chẳng khác nào đặt một tay đua F1 lên chiếc xe thiếu bánh.

Trớ trêu hơn, đầu mùa, PIF từng làm những điều khiến người ta tin rằng Al Nassr sẽ được nâng tầm đúng nghĩa. Họ mang về Kingsley Coman, đưa về những cái tên lớn như Inigo Martinez và Joao Felix.

Những bản hợp đồng này đúng mẫu cầu thủ Ronaldo mong muốn để tăng tốc hàng công và gia cố hàng thủ.

Thậm chí, một số nhân tố không còn phù hợp với triết lý và phòng thay đồ của anh cũng đã phải chia tay, tiêu biểu như Laporte.

Những động thái ấy từng được xem như bản cam kết rằng Al Nassr sẽ là dự án trọng điểm. Chuỗi 10 trận toàn thắng đầu mùa Saudi Pro League như tô điểm thêm cho điều này.

Nhưng rồi, cam kết đó nhanh chóng trở nên lỏng lẻo. Ronaldo cảm thấy mình đang bị đặt vào thế khó, có tên tuổi để làm thương hiệu, nhưng không có quyền lực để quyết định số phận đội bóng.

Việc PIF luân chuyển Karim Benzema từ Al-Ittihad – cũng thuộc quỹ – sang Al Hilal như giọt nước tràn ly. Bên cạnh đó, HLV Simone Inzaghi còn được cấp cho viên ngọc bóng đá Pháp Kader Meite – tài năng 18 tuổi mà MU và PSG mua hụt hồi tháng Giêng.

Khi một thủ lĩnh cảm thấy đội của mình bị đối xử bất công, cách phản ứng mạnh nhất chính là… không ra sân.

Đây không chỉ là câu chuyện một trận đấu của Al Nassr, mà là lời cảnh báo: nếu muốn Ronaldo tiếp tục gánh đội, thì hệ thống cũng phải gánh trách nhiệm. CR7 chưa bao giờ là người để mình chịu thiệt.