ESPN loan tin, lãnh đạo Real Madrid ra tối hậu thư cho HLV Arbeloa, người được đôn từ đội trẻ lên thay Xabi Alonso vào tháng trước: chỉ tiếp tục giữ được công việc của mình, nếu đội vô địch cả La Liga lẫn Champions League.

Arbeloa chỉ giữ được công ở đội 1 Real Madrid, khi vô địch cả La Liga lẫn Cúp C1. Ảnh: Fabrizio Romano

Người ta cho rằng, với tình hình hiện tại thì thông điệp lạnh lùng trên của Real Madrid, chẳng khác nào định ngày ‘trảm’ nhà cầm quân 43 tuổi.

Theo đánh giá của ESPN, Real Madrid không loại trừ trắng tay cả 2 mặt trận trên. Cụ thể hơn, tại La Liga, ‘Kền kền’ nhiều khả năng sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2, sau Barca – như thứ hạng đang có sau 22 trận đã chơi.

Real Madrid cũng bị hoài nghi về sức mạnh ở mặt trận Champions League, được dự đoán bị loại sớm khi đối đầu với những đối thủ mạnh.

Do chỉ xếp thứ 9 khi kết thúc vòng bảng, nên Real Madrid không có vé vào thẳng vòng 16 đội, sẽ phải đá thêm 2 trận play-off với Benfica của Mourinho trong tháng 2 này, mới biết liệu có thể đi tiếp.

Điều đáng lo là sự bất ổn trong nội bộ Real Madrid được loan đi từ báo chí Tây Ban Nha. Có những vấn đề cũ chưa được giải quyết, lại chồng thêm rạn nứt mới, trong đó mấu chốt là dàn sao Real Madrid không ‘nể’ Arbeloa.

Hình ảnh tay săn bàn số 1 Real Madrid - Kylian Mbappe nói thay nhiều điều. Ảnh: Transfer News Live

Trong khi chưa thể thu phục quân, Arbeloa cũng loay hoay với việc sử dụng người, trong đó nan giải vấn đề từ Jude Bellingham vốn tồn tại từ thời HLV Ancelotti đến Xabi Alonso.

Kể từ hè 2024 Real Madrid có Mbappe đến, HLV Ancelotti, rồi Xabi Alonso và giờ là Arbeloa đều yêu cầu Jude Bellingham chơi lùi sâu hơn, nhưng tiền vệ người Anh không muốn, vẫn thích dâng cao, dẫn đến sự mất cân bằng trong đội, có nhiều tình huống trên sân ‘lấn’ cả chỗ của Mbappe,…

Ở trận đấu mới nhất, Real Madrid dù đạt mục tiêu 3 điểm – thắng 2-1 Rayo Vallecano, nhờ quả 11m ở phút bù giờ thứ 10, nhưng Mbappe được cho đã nói với Arbeloa: "Chúng ta không thể tiếp tục chơi như thế này"…

Các nguồn tin đánh giá, một đội bóng với những rạn nứt trong nội bộ, không cùng nhau nhìn về một hướng, rất khó để gặt hái danh hiệu. Số phận Arbeloa ở đội 1 Real Madrid, vì thế xem như sớm đã tỏ…