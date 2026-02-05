Lyon bước vào trận đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia Pháp 2025/26 với quyết tâm cao và nhanh chóng áp đặt thế trận trước Laval.

Đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội, liên tục tổ chức các đợt tấn công đa dạng, trong đó Endrick là cái tên hoạt động nổi bật nhất trên hàng công.

Endrick là người định đoạt trận đấu - Ảnh: Lyon

Thần đồng bóng đá Brazil di chuyển rộng, thường xuyên khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng tốc độ và kỹ thuật, nhưng Lyon vẫn gặp khó trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Laval.

Hiệp một và phần lớn hiệp hai trôi qua trong thế trận một chiều, song bàn thắng vẫn lẩn tránh đội chủ nhà.

Bước ngoặt chỉ đến ở phút 80, khi Endrick tự mình tạo nên khoảnh khắc khác biệt. Cựu cầu thủ Real Madrid solo dũng mãnh, loại bỏ hậu vệ Laval trước khi tung cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm, không cho thủ môn Maxime Hautbois cơ hội cản phá.

Bị dẫn bàn, Laval buộc phải dâng cao đội hình và để lộ nhiều khoảng trống. Ở những phút cuối, áp lực liên tục của Lyon khiến thủ môn Hautbois lúng túng phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 2-0.

Thắng lợi này giúp Lyon thẳng tiến vào tứ kết, với Endrick là nhân vật trung tâm của màn trình diễn thuyết phục.