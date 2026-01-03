Chặng cuối khó khăn

Neymar bước vào chặng cuối của sự nghiệp với khát vọng lớn lao, tiếp tục là nhân vật trung tâm của đội tuyển Brazil và góp mặt tại World Cup 2026 – mục tiêu lớn nhất mà anh theo đuổi từ lâu.

Để làm được điều đó, Neymar cần tìm lại sự ổn định về thể trạng và phục hồi một đẳng cấp đã quá lâu không còn xuất hiện thường xuyên trên sân cỏ, chủ yếu vì chấn thương.

Neymar một lần nữa phải phẫu thuật. Ảnh: EFE

Đã hơn 15 năm kể từ ngày anh ra mắt bóng đá chuyên nghiệp, và dù sở hữu bảng thành tích đáng mơ ước, Neymar vẫn luôn để lại câu hỏi lớn: anh có thể vươn tới những đỉnh cao nào nếu chuyên nghiệp hơn và may mắn hơn.

Ngôi sao người Brazil đã giành tổng cộng 30 danh hiệu, trong đó có những chiếc cúp danh giá như Copa Libertadores cùng Santos, Champions League với Barcelona hay tấm huy chương vàng Olympic Rio 2016.

Ở phương diện cá nhân, Neymar hai lần được bầu là Cầu thủ Nam Mỹ xuất sắc nhất năm và từng giành giải Puskas cho bàn thắng đẹp nhất năm 2011. Một phòng truyền thống chỉ dành cho số rất ít cầu thủ.

Tuy nhiên, song song với những khoảnh khắc vinh quang ấy là hàng loạt ồn ào ngoài sân cỏ khiến người ta nghi ngờ về hành trình của anh ở đỉnh cao.

Từ những “vấn đề thể chất bí ẩn” mỗi khi đến gần sinh nhật em gái, cho tới các bữa tiệc trong mùa giải, dù ở Barcelona hay sau này tại Paris.

Từ Barcelona đến Paris

Việc chuyển tới thủ đô nước Pháp cũng đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của Neymar. Anh rời Barcelona, phá vỡ bộ ba “MSN” từng mang lại vô vàn niềm vui cho Camp Nou.

Neymar tìm kiếm một đội bóng nơi anh có thể đóng vai trò thủ lĩnh, nhưng dù vẫn duy trì trình độ rất cao, “Hoàng tử bóng đá Brazil” lại đánh mất sự ổn định.

Chấn thương liên miên khiến trong năm mùa giải khoác áo PSG, Neymar chưa bao giờ chơi quá 22 trận Ligue 1 mỗi mùa.

Ở Champions League, anh vẫn để lại những con số đáng kể, nhưng không thể đưa đội bóng lên đỉnh châu Âu; phần lớn các mùa giải PSG đều bị loại sớm, ngoại trừ trận chung kết thua Bayern Munich năm 2020.

Nếu việc rời Barca là một dấu mốc lớn, thì quyết định sang Saudi Arabia khi mới 31 tuổi càng cho thấy rõ tham vọng của Neymar. Anh sẵn sàng ký hợp đồng trị giá khổng lồ hơn là tiếp tục cạnh tranh ở đỉnh cao.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, Al Hilal mới là bên chịu thiệt. Trong vòng một năm rưỡi, CLB gần như không thể sử dụng Neymar trên sân, và giải pháp duy nhất là chia tay ngay lập tức.

Dự World Cup 2026 là mục tiêu của Neymar. Ảnh: EFE

World Cup, mục tiêu ám ảnh

Trong năm 2025, Neymar vắng mặt ở rất nhiều trận đấu vì chấn thương. Santos thậm chí còn phải vật lộn với nguy cơ xuống hạng cho tới vòng đấu cuối cùng của Brasileirao, và “số 10” đã chơi 3 trận cuối với chấn thương sụn chêm để dẫn dắt đội bóng trụ hạng.

Giờ đây, anh đã phẫu thuật và cố gắng tìm lại sự đều đặn ở giai đoạn đầu năm 2026, với hy vọng nhận được cuộc gọi mà anh khao khát từ Carlo Ancelotti.

Neymar chưa bao giờ đánh mất thứ bóng đá ngẫu hứng, tươi vui đã làm nên tên tuổi anh từ những ngày đầu ở Santos, nhưng thể trạng đã trừng phạt anh một cách khắc nghiệt.

Có lúc vì những tai nạn bất khả kháng, như chấn thương tại World Cup 2014. Nhưng trong nhiều trường hợp khác, đó là những chấn thương cơ bắp lặp đi lặp lại, có lẽ bắt nguồn từ sự thiếu ổn định trong tập luyện, chế độ ăn uống hay nghỉ ngơi.

Giờ đây, khi Neymar quyết tâm dốc toàn bộ nỗ lực để tìm lại phiên bản tốt nhất của mình, có lẽ thời gian đã không còn đứng về phía anh nữa.