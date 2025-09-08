Dinh Tổng thống Argentina. Ảnh: Wikimedia

Hãng tin TASS dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Ngày 8/9, Đại sứ Argentina tại Moscow Ferrer Vieyra đã được mời đến Bộ Ngoại giao Nga. Ông được thông báo rằng Moscow đã lưu ý đến những phát biểu công khai của Bộ trưởng An ninh Argentina Bullrich, cáo buộc Liên bang Nga liên quan đến việc nghe lén các cuộc điện thoại tại dinh tổng thống Argentina nhằm gây bất ổn tình hình chính trị ở quốc gia này. Đại sứ Vieyra được thông báo rằng, phía Nga cực lực bác bỏ những cáo buộc này của một thành viên chính phủ Argentina. Moscow khẳng định không có bất kỳ bằng chứng nào và đó là lời buộc tội vô căn cứ".

Bộ Ngoại giao Nga cũng lưu ý đến thỏa thuận giữa nước này và Argentina về tương trợ tư pháp trong các vấn đề hình sự, trong đó đề cập tới một quy trình tương tác phù hợp giữa các cơ quan liên quan của hai quốc gia.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, họ mong muốn nhận được những giải thích chính thức, toàn diện từ phía Argentina càng sớm càng tốt về những tuyên bố "không thể chấp nhận được" của Bộ trưởng Bullrich.

Chính phủ của Tổng thống Argentina Javier Milei đang phải đối mặt với những cáo buộc tham nhũng sau khi một loạt bản ghi âm bị rò rỉ tới tay các cơ quan báo chí vào tháng 8. Trong đó, một giọng nói được cho là của cựu giám đốc cơ quan chuyên trách người khuyết tật của Argentina đã mô tả một âm mưu hối lộ "có liên quan" đến Karina Milei, em gái của ông Javier đồng thời là chánh văn phòng tổng thống.