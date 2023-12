Trong phán quyết đưa ra hôm nay (15/12), thẩm phán Timothy Fancourt của Tòa Tối cao Anh khẳng định, Hoàng tử Harry là nạn nhân của vụ xâm nhập, nghe lén điện thoại “sâu rộng” từ năm 2006 – 2011.

Hoàng tử Harry khi xuất hiện tại Tòa án Tối cao Anh vào tháng 6/2023. Ảnh: Reuters

Thẩm phán Fancourt cho biết, 15 tin bài do MGN xuất bản về Hoàng tử Harry đã sử dụng các phương pháp thu thập thông tin bất hợp pháp như xâm nhập, nghe lén điện thoại và thuê các nhà điều tra tư nhân. Như vậy, trong tổng cộng 33 bài báo được đệ trình xem xét, thẩm phán xác định có gần một nửa liên quan đến các hành vi bất hợp pháp.

Trong bản tóm tắt phán quyết, thẩm phán Fancourt nêu rõ, tập đoàn MGN, chủ của các tờ báo ăn khách tại Anh như The Mirror, The Sunday Mirror và The People, bắt đầu sử dụng phương pháp xâm nhập, nghe lén điện thoại vào năm 1996 và từ năm 2006 – 2011. Hành vi này “vẫn còn phổ biến trong những năm đó” tại MGN, nhưng điện thoại của hoàng tử “chỉ bị nghe lén ở mức độ khiêm tốn".

Theo CNN, Hoàng tử Harry là một trong số hơn 100 người kiện MGN đòi bồi thường vì cáo buộc thu thập thông tin bất hợp pháp giai đoạn 1991 - 2022. Ông là một trong 4 người "đại diện" nhóm khởi kiện. 3 nguyên đơn còn lại là nữ diễn viên Nikki Sanderson, nam diễn viên Michael Turner và Fiona Wightman, vợ cũ của diễn viên hài Paul Whitehouse.

Hoàng tử 39 tuổi đã trở thành thành viên cấp cao đầu tiên của Hoàng gia Anh đưa ra bằng chứng trước tòa trong hơn 130 năm, khi ông xuất hiện trên bục nhân chứng hồi tháng 6.

Trong một tuyên bố mới sau khi được tuyên thắng kiện và được bồi thường 140.600 Bảng (179.000 USD), Hoàng Harry bày tỏ: “Hôm nay là một ngày tuyệt vời cho sự thật cũng như trách nhiệm giải trình. Phán quyết hôm nay mang tính minh chứng và khẳng định. Tôi biết, giết rồng sẽ khiến mình bị bỏng. Nhưng chiến thắng hôm nay và tầm quan trọng của việc làm những gì cần thiết cho một nền báo chí tự do và trung thực, là cái giá phải trả xứng đáng. Nhiệm vụ vẫn tiếp tục”.

Phát ngôn viên của của MGN nói, tập đoàn hoan nghênh phán quyết của tòa, đồng thời cam kết “sẽ xin lỗi, chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thỏa đáng” nếu bị kết tội.