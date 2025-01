Khống chế nghi phạm khủng bố. Video: FSB

Hãng tin RT dẫn thông báo ngày 30/1 của FSB nêu rõ, nghi phạm đến từ Trung Á và bị cáo buộc đã tuyên thệ trung thành với một tổ chức bị cấm ở Nga. Tên này bị bắt ở vùng Stavropol khi đang chuẩn bị tấn công một đoàn tàu hoạt động giữa các thành phố Kislovodsk và Mineralnye Vody.

Theo nhà chức trách, đối tượng đã trinh sát khu vực và thu thập các vật liệu cần thiết để lắp ráp một thiết bị nổ. Lực lượng an ninh báo cáo đã tìm thấy các bộ phận, hóa chất và các mảnh sắc nhọn để cho một quả bom tự chế tại nơi ở của người đàn ông này ở thành phố Yessentuki.

FSB cho hay, nghi phạm đã có kế hoạch đến Syria để gia nhập một nhóm khủng bố sau vụ tấn công.

Cơ quan này cũng chia sẻ một đoạn video về vụ bắt giữ và thẩm vấn nghi phạm. Đối tượng thừa nhận đã được lệnh cho nổ tung một đoàn tàu và xác nhận đã mua đủ các thành phần để chế tạo bom song không có cơ hội tiến hành vụ tấn công. Đoạn video cũng chiếu cảnh các vật dụng được tìm thấy trong căn hộ của nghi phạm.

Nhà chức trách Nga vẫn chưa tiết lộ danh tính của nghi phạm. Ngoài ra, cũng không rõ người đàn ông này đã tuyên thệ trung thành với nhóm khủng bố nào.

Tháng trước, lực lượng an ninh Nga báo cáo đã ngăn chặn được một vụ tấn công khủng bố khác do các đối tượng có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Moscow lên kế hoạch. Trong vụ việc đó, một nhóm vũ trang được cho là thuộc nhánh IS ở Afghanistan (ISIS-K), đang lên kế hoạch nhắm vào các sĩ quan thực thi pháp luật nhưng sau đó đã bị lực lượng đặc nhiệm vô hiệu hóa.

Các nghi phạm đã bị tiêu diệt trong một cuộc đấu súng với các nhân viên an ninh. FSB lưu ý rằng các đối tượng ISIS-K bị phát hiện bao gồm các cá nhân đến từ các quốc gia Trung Á.