Theo Zvezda, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov ngày 14/8 đã thông báo về việc xây dựng đài tưởng niệm binh lính Triều Tiên và Nga tham gia chiến đấu ở Kursk năm 2024. Công trình này sẽ được khánh thành vào mùa thu năm nay.

"Tôi muốn ghi nhận vai trò của các binh lính Triều Tiên, những người đã sát cánh cùng quân đội Nga giải phóng tỉnh Kursk khỏi các lực lượng của Kiev, đồng thời tham gia rà phá bom mìn và khôi phục cơ sở hạ tầng tại đây. Tôi tin rằng chúng ta sẽ tiếp tục củng cố những truyền thống tốt đẹp về tình hữu nghị, tương trợ và tình đồng đội", ông Belousov cho biết.

Nga sẽ xây dựng đài tưởng niệm binh lính Triều Tiên tham gia chiến đấu ở Kursk. Ảnh: Zvezda

Trong khi đó, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Triều Tiên tại Nga Sin Hong-chol nhắc lại rằng sự cống hiến và đóng góp của binh lính Hồng quân luôn được ghi dấu trong lịch sử giải phóng Triều Tiên.

Theo hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, Triều Tiên được cho là đã cử khoảng 14.000 binh lính tới vùng Kursk của Nga trong năm 2024 để hỗ trợ Moscow đẩy lùi các cuộc đột kích của lực lượng Ukraine. Tình báo Hàn Quốc tiết lộ rằng số binh lính Triều Tiên thương vong khi được điều động tới Nga là khoảng 4.700 người, trong đó ước tính 600 lính thiệt mạng.

Vào đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cảnh báo về khả năng Triều Tiên chuẩn bị gửi 30.000 - 50.000 quân và hàng loạt hệ thống tên lửa đạn đạo tới Nga.