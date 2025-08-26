Hãng thông tấn Al Jazeera ngày 25/8 đưa tin, đài truyền hình quốc gia Triều Tiên (KRT) mới đây đã công bố đoạn phim tài liệu về việc binh lính nước này giúp quân đội Nga đẩy lùi lực lượng Ukraine tại Kursk.

Ngoài những tư liệu thực tế tại vùng biên giới Nga, đoạn phim cũng có những hình ảnh về lễ trao tặng huân chương nhà nước cho các quân nhân Triều Tiên, do nhà lãnh đạo Kim Jong Un chủ trì. Tại buổi lễ này, Bình Nhưỡng đã công khai tên và chân dung 101 binh sĩ tử trận ở Kursk, nhưng không nói rõ đây có phải là tổng số binh sĩ đã hy sinh khi giúp Nga làm nhiệm vụ hay không.

Đoạn phim tài liệu về hoạt động của binh lính Triều Tiên tại vùng Kursk. Video: KRT

Trong đoạn phim dài 19 phút, người xem có thể thấy nhiều khoảnh khắc đáng chú ý của binh lính Triều Tiên trên tiền tuyến, bao gồm sử dụng pháo phản lực và súng cối để tập kích xe tăng Ukraine, sử dụng UAV để tấn công mục tiêu hay tiến hành các cuộc họp chiến thuật.

Đoạn phim đã không né tránh những tổn thất của quân đội Triều Tiên khi tiết lộ cả khu vực tưởng niệm riêng biệt cho những binh sĩ đã thiệt mạng và quá trình trao trả thi thể của họ.

Theo các nguồn tin của tình báo Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã cử khoảng 10.000 binh sĩ tới giúp Moscow giành lại quyền kiểm soát vùng Kursk. Số binh sĩ thương vong khi được điều động tới Nga là khoảng 4.700 người, trong đó ước tính 600 lính thiệt mạng.