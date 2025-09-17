Đây sẽ là tuyến đường sắt cao tốc lớn nhất ở châu Âu và sử dụng các đoàn tàu do Nga sản xuất, có tốc độ di chuyển lên tới 400 km/h.

Theo hãng tin RT, hôm 16/9, ông Mishustin cho biết, tuyến đường sắt mới sẽ cắt giảm thời gian di chuyển giữa Moscow và St. Petersburg từ 4 giờ xuống còn hơn 2 giờ. Mạng lưới đường sắt này còn kết nối Moscow với Minsk, Adler ở Biển Đen, Ekaterinburg ở vùng Ural, Ryazan và nhiều thành phố khác.

Ảnh minh họa. Ảnh: Sputnik

“Hoạt động đi lại giữa các thành phố sẽ không chỉ cần an toàn và thoải mái, mà còn phải tiết kiệm thời gian. Trong thế giới hiện đại, thời gian ngày càng quý giá. Do đó, chúng ta đang làm chủ công nghệ phục vụ di chuyển nhanh hơn và đang có kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng đường sắt tốc độ cao”, Thủ tướng Nga phát biểu.

Cũng theo ông Mishustin, dự án này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin phê duyệt và sẽ hoàn thiện trong vòng 6 tháng tới. Thủ tướng Nga nói thêm, giai đoạn đầu xây dựng đường sắt cao tốc giữa Moscow và St. Petersburg đang được triển khai. Đoạn đường dài 679km này đánh dấu lần đầu tiên các đoàn tàu tốc độ cao thế hệ mới của Nga được sử dụng. Hiện tại, tuyến đường sắt nhanh nhất nối Moscow và St. Petersburg đang sử dụng các đoàn tàu Siemens Velaro Sapsan, với tốc độ tối đa là 250 km/h.

Khi hoàn thành, tuyến đường sắt cao tốc quy mô lớn của Nga dự kiến sẽ vượt qua hệ thống đường sắt dài 3.970km của Tây Ban Nha, vốn đang là tuyến đường sắt lớn nhất ở châu Âu và đứng thứ 2 thế giới sau Trung Quốc. Đoàn tàu mới của Nga cũng sẽ soán ngôi tàu TGV của Pháp có tốc độ lên tới 320 km/h, kết nối London - Paris trên hành trình kéo dài 3 giờ. Đoàn tàu TGV của Pháp hiện là đoàn tàu chạy nhanh nhất ở châu Âu.

Hiện tại, Trung Quốc vẫn duy trì vị thế dẫn đầu thế giới về đường sắt cao tốc với tổng số hơn 64.000km đang hoạt động. Trung Quốc còn có những đoàn tàu chạy nhanh nhất thế giới như Shanghai Maglev đạt tốc độ 460 km/h và CR400 Fuxing Hao 350 km/h.