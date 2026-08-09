Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/8 đã công bố đoạn video ghi lại chiến dịch giành quyền kiểm soát làng Ivanovka ở vùng Kharkiv. Sau khi kiểm soát được khu định cư này, các đơn vị công binh Nga đã bắt đầu rà phá mìn tại các tòa nhà, tầng hầm và khu vực xung quanh.

"Trung đoàn bộ binh cơ giới Số 126 và Sư đoàn bộ binh cơ giới Số 71 đã thực hiện các chiến dịch tấn công chủ động nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi Ivanovka. Kế hoạch điều quân dự bị tới hỗ trợ của đối thủ sau đó cũng bị ngăn chặn. Ngoài việc gây sức ép ở Kharkiv, chúng ta đang đồng thời tiến công ở Sumy nhằm thiết lập một 'vùng đệm an ninh' dọc biên giới", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga giành quyền kiểm soát khu định cư Ivanovka ở Kharkiv. Video: Zvezda

Theo giới quan sát, Ivanovka được xem là một trong những cứ điểm phòng thủ quan trọng của lực lượng Ukraine tại Kharkiv. Với các vị trí chiến đấu và lực lượng được bố trí để ngăn bước tiến của Nga, khu dân cư này đóng vai trò như một pháo đài trong hệ thống phòng tuyến của phía Ukraine. Việc Ivanovka thất thủ đồng nghĩa một mắt xích phòng thủ của Kiev tại Kharkiv đã bị phá vỡ, qua đó tạo ra bàn đạp giúp Nga gây sức ép lên những khu định cư lân cận, đồng thời buộc Ukraine phải điều chỉnh lại tuyến phòng thủ ở Kharkiv.

Diễn biến tại Ivanovka xảy ra trong bối cảnh Nga đang liên tục tập kích các cơ sở hậu cần của Ukraine, nhằm gia tăng sức ép lên các tuyến tiếp tế và hạn chế khả năng duy trì hoạt động quân sự của Ukraine.