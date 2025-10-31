Theo hãng tin Bloomberg, dữ liệu theo dõi chuyến bay của trang Flightradar24 cho thấy, ít nhất 2 máy bay Nga gồm một chiếc Ilyushin Il-62M và một chiếc Antonov An-124-100 Ruslan đã bay đến tỉnh Latakia của Syria, nơi có căn cứ quân sự Hmeimim.

Cụ thể, chiếc Il-62M được cho đã bay từ Libya đến Latakia, sau đó quay trở lại khu vực Moscow hôm 26/10. Trong khi đó, máy bay vận tải hạng nặng Ruslan đã thực hiện 3 chuyến bay từ ngày 24 – 29/10.

Vận tải cơ Antonov An-124 Ruslan. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Một nguồn tin có liên hệ với Điện Kremlin xác nhận với Bloomberg rằng, Moscow đã nối lại các chuyến bay thường xuyên đến các căn cứ ở Syria gồm căn cứ không quân Hmeimim và cảng hải quân Tartus. Đây là 2 căn cứ từ lâu được Nga sử dụng để triển khai sức mạnh quân sự ở Trung Đông và châu Phi.

Song, theo các nguồn tin khác, ngay cả khi Nga có thể duy trì sự hiện diện quân sự ở Syria, quy mô cũng sẽ nhỏ hơn so với thời điểm cựu Tổng thống Bashar al-Assad còn nắm quyền. Sau khi ông Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024, số phận của 2 căn cứ quân sự Nga ở Syria trở nên vô cùng bấp bênh, dù Moscow đã ký thỏa thuận thuê dài hạn với Damascus vào năm 2017.

Trong khi đó, chính quyền chuyển tiếp hiện thời ở Syria, do ông Ahmed Al-Sharaa dẫn đầu, đã mở cửa đối thoại với Mỹ và các nhà lãnh đạo châu Âu. Động thái này báo hiệu sự thay đổi địa chính trị tiềm tàng ở Syria, nơi Nga từng được xem là đồng minh thân thiết.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov gần đây đã gặp người đồng cấp Syria Murhaf Abu Qasra tại Moscow để thảo luận về sự "hợp tác kỹ thuật quân sự liên tục".

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc tới tương lai của các căn cứ quân sự của nước này ở Syria trong cuộc gặp gần đây với ông Al-Sharaa.