Tình hình ở Syria trở nên bất ổn sau khi Tổng thống Syria Bashar Assad, một đồng minh thân cận của Nga, bị liên minh do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu lật đổ vào cuối năm 2024.

Dù ông Assad đã bị lật đổ, nhưng các lực lượng Nga vẫn tiếp tục hoạt động tại Căn cứ Không quân Hmeimim và cơ sở hải quân Tartus, nơi Moscow đã ký thỏa thuận thuê dài hạn với Damascus vào năm 2017.

Binh sĩ Nga tại Căn cứ Không quân Hmeimim ở Syria. Ảnh: Sputnik

Theo hãng tin RT, hôm 8/10, ông Lavrov cho biết do quá trình chuyển giao quyền lực ở Syria, các chức năng của quân đội Nga tại nước này cũng cần phải thay đổi.

"Điều này cũng áp dụng với các căn cứ quân sự của Nga. Đây không còn là sự hiện diện để hỗ trợ quân sự cho chính quyền hợp pháp chống lại các lực lượng đối lập. Chúng ta cần tái cấu trúc chức năng của các căn cứ", Ngoại trưởng Nga nói thêm, vai trò khả thi là thành lập trung tâm nhân đạo.

“Một trong những nhiệm vụ rõ ràng có thể hữu ích cho người Syria, các nước láng giềng, và nhiều quốc gia khác là thiết lập trung tâm nhân đạo, sử dụng cảng và sân bay để vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo từ Nga và các nước Vịnh Ba Tư đến các nước châu Phi", ông Lavrov chia sẻ.

Cũng theo Ngoại trưởng Nga, các đối tác trong khu vực đã đồng ý, và “về nguyên tắc, vấn đề đang được thảo luận. Vì lợi ích chung”.

Ông Lavrov nhấn mạnh thêm, Nga sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Syria bất chấp sự thay đổi chính trị, bởi "sự thống nhất của Syria là lợi ích của tất cả các quốc gia" có ảnh hưởng trong khu vực.

Syria hiện vẫn bị chia rẽ sâu sắc bởi các giáo phái và nhóm vũ trang. Việc ông Assad bị lật đổ đã kéo theo nhiều tháng xung đột giữa các phe phái Hồi giáo và lực lượng chính phủ. Ngoài ra, Israel cũng đã chiếm giữ vùng đệm phi quân sự gần cao nguyên Golan với lý do muốn ngăn chặn các thế lực thù địch dọc biên giới nước này.