Phát biểu mở đầu, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin sang Việt Nam dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh; đồng chủ trì đối thoại.

Sự hiện diện của đoàn cùng khối quân nhân Nga tham gia diễu binh một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác quốc phòng trong tổng thể quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện hai nước.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, nhân dân, QĐND Việt Nam luôn ghi nhớ và tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay. Việt Nam mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trò chuyện với Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin trước đối thoại.

Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng tượng đài tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô từng tham gia giúp Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Sự kiện này tiếp tục là minh chứng rõ nét quan hệ gắn bó, tình cảm tốt đẹp giữa hai nước, hai Quân đội.

Với Đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô và Việt Nam tại Cam Ranh (Khánh Hòa) và Tượng đài các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ Thủ đô Moscow trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Thủ đô Moscow, Tượng đài các chuyên gia quân sự Liên Xô tại Hà Nội sẽ góp phần gắn kết tình cảm, quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga.

Nhất trí với những đánh giá của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin nhấn mạnh, trong suốt những năm qua, quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga đã tạo thành sự gắn kết bền chặt.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tại đối thoại

Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin tại đối thoại

Hợp tác quốc phòng ngày càng được chú trọng phát triển, trở thành trụ cột trong quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, đào tạo, hợp tác giữa các quân-binh chủng; hợp tác với Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga...

Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin tin tưởng đối thoại sẽ thành công tốt đẹp, góp phần xác định phương hướng để hợp tác quốc phòng phát triển bền vững, hiệu quả, thiết thực.

Tại đối thoại, hai Thứ trưởng vui mừng nhận thấy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga được hai bên tích cực triển khai, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó có đào tạo, hợp tác giữa các quân, binh chủng, các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường của Bộ Quốc phòng hai nước; duy trì phối hợp, tham vấn hiệu quả tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quốc tế.

Hai bên khẳng định, hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục là biểu tượng hợp tác...

Thời gian tới, quân đội hai nước thúc đẩy hợp tác đào tạo; tăng cường hợp tác quân binh chủng, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường; trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn; quân y; hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; duy trì phối hợp, tham vấn tại các cơ chế, diễn đàn đa phương.

Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga.

Hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới; kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”.

Về vấn đề Biển Đông, quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển UNCLOS 1982; các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC); ủng hộ thúc đẩy sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả.

Hai Thứ trưởng ký biên bản Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga.

Sau đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin, vì đã có nhiều đóng góp quan trọng trong tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.