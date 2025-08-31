Sáng nay, các đoàn quân nhân thuộc các khối diễu binh của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, QĐND Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn diễu binh Lực lượng vũ trang Liên bang Nga gồm 33 quân nhân. Đoàn diễu binh QĐND Lào gồm 120 quân nhân. Đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia gồm 120 quân nhân.

Trong không khí trang nghiêm, các quân nhân đã kính cẩn đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam.

Với nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà ái quốc chân chính, nhà cách mạng sáng suốt, vị lãnh tụ thiên tài.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam mà còn cho cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lương tri và phẩm giá con người, vì hòa bình trên thế giới và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Chính vì vậy, không chỉ nhân dân Việt Nam kính trọng, yêu quý Chủ tịch Hồ Chí Minh mà nhân dân thế giới cũng rất yêu quý Người.

Khối diễu binh thuộc Lực lượng vũ trang Liên bang Nga vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khối diễu binh thuộc QĐND Lào vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khối diễu binh thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó các quân nhân ba nước đã đến Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia tham quan không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng.

Hôm nay tại trung tâm triển lãm vẫn thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan, trải nghiệm đặc biệt là tại các gian trưng bày của lực lượng vũ trang. Tại không gian triển lãm, sự xuất hiện của các quân nhân ba nước đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Người dân liên tục vẫy tay, thân thương "chào các đồng chí", đáp lại tình cảm và sự chào đón của người dân Việt Nam, các quân nhân ba nước cũng vui vẻ vẫy tay, chụp ảnh cùng người dân.

Các quân nhân Nga xem trưng bày ngoài trời vũ khí, khí tài của Bộ Quốc phòng.

Người dân vui vẻ chụp ảnh chung cùng các quân nhân Nga.

Các quân nhân chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm.

Các quân nhân Lào chào vẫy tay lại với người dân Việt Nam.