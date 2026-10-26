Nga sẽ ngừng bắn từ ngày 27/10 ở Oleshky để tạo điều kiện cho các nỗ lực nhân đạo, nhưng nhấn mạnh rằng sẽ không dừng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo Zvezda, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/10 thông báo rằng quân đội Nga và Ukraine sẽ bắt đầu ngừng bắn từ 4 giờ sáng 27/10 tại Oleshky nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực nhân đạo ở khu vực này.

Khi được hỏi rằng liệu Nga có cân nhắc thêm các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Ukraine hay không, ông Peskov trả lời: "Hoàn toàn có thể". Tuy vậy, quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh rằng việc nối lại các cuộc đàm phán ba bên về Ukraine không đồng nghĩa với việc hạn chế các hoạt động quân sự ở tiền tuyến.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

"Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục. Quân đội Nga vẫn đang triển khai những đợt tập kích diện rộng nhắm vào tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine. Cần nhấn mạnh rằng Kiev cũng không dừng các cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng của chúng tôi", ông Peskov cho hay.

Lệnh ngừng bắn tạm thời ở thành phố Oleshky là nỗ lực của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump với vai trò trung gian, người đã trao đổi với cả phía Nga và Ukraine. Ở thời điểm hiện tại, có khoảng 2.000 dân thường vẫn mắc kẹt tại Oleshky, nằm bên kia sông Dnipro, đối diện thành phố Kherson. Nhiều dân thường đã tìm cách rời khỏi thành phố qua các tuyến đường bị rải mìn, vốn là mục tiêu tấn công thường xuyên của máy bay không người lái (UAV).

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các cuộc đàm phán ba bên với Nga và Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, ông Zelensky lưu ý rằng Kiev sẽ từ chối nhượng bộ về lãnh thổ, trạng thái trung lập và quy mô quân đội.

Trong khi đó, Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Nga sẵn sàng nối lại đàm phán sau ngày 4/11, nhưng không quá kỳ vọng vào cuộc họp này. "Cuộc gặp ba bên sắp tới chỉ mang tính sơ bộ. Không nên đặt kỳ vọng quá cao vào cuộc gặp này", ông Ushakov nói.