Nhà máy Energiya tại thành phố Yelets, vùng Lipetsk, Nga, nơi sản xuất các linh kiện cho tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của Moscow, đã bị tấn công vào chiều 25/10.

Báo Ukrainska Pravda trích dẫn lời các nhà phân tích thuộc Dự án giám sát tình báo mã nguồn mở Exilenova+ của Ukraine cho biết một số tên lửa đã đánh trúng cơ sở sản xuất linh kiện cho tên lửa của Nga ở Yelets. Khói bốc lên bao trùm khu công nghiệp, nơi tọa lạc của nhà máy Energiya.

Khói bốc lên từ khu vực nhà máy Energiya sau vụ tấn công của Ukraine chiều 25/10. Ảnh: Exilenova+

"Hiện tại mọi thứ ở đó đang bốc cháy. Khu vực xung quanh nơi bị tấn công đã bị phong tỏa và rất nhiều xe cứu thương đang di chuyển về phía nhà máy", các nhà phân tích Exilenova+ nói, đồng thời nhận định lực lượng Kiev nhiều khả năng đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow để tập kích nhà máy Energiya.

Thống đốc vùng Lipetsk Igor Artamonov cũng xác nhận về một vụ tấn công tại Yelets. Ông Artamonov cho biết một vụ tập kích đã xảy ra trong khu công nghiệp của thành phố này, nhưng không nêu rõ mục tiêu cũng như thiệt hại.

Theo Dự án “Chiến tranh & Trừng phạt” do Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine điều hành, công ty cổ phần Energiya chuyên phát triển và sản xuất các nguồn năng lượng điện hóa, bao gồm ắc quy, pin và các thiết bị lưu trữ năng lượng. Cơ sở này có tầm quan trọng chiến lược vì các sản phẩm của họ được sử dụng rộng rãi trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga.

Các loại pin và ắc quy sản xuất tại nhà máy Yelets đang được dùng trong quá trình chế tạo tên lửa hành trình Iskander-M, tên lửa đạn đạo Zircon, tên lửa RM-48U, tên lửa đất đối không 95Ya6 dành cho hệ thống phòng không Pantsir và tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal.