Nhân viên an ninh Nga. Ảnh: TASS

Hãng tin TASS dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Nga Irina Volk cho biết: "Các nhân viên của Trung tâm chống chủ nghĩa cực đoan tại vùng Moscow cùng với các đồng nghiệp của Cơ quan an ninh liên bang đã bắt giữ một cư dân 27 tuổi ở vùng Volokolamsk tình nghi chuẩn bị cho một vụ tấn công khủng bố".

Theo người phát ngôn, nghi phạm đã liên lạc với một người không rõ danh tính thông qua ứng dụng nhắn tin và bày tỏ mong muốn hỗ trợ các cơ quan an ninh Ukraine.

"Theo chỉ thị của cấp trên, nghi phạm đã tới một khu phức hợp đậu xe ở thành phố Lyubertsy thuộc vùng Moscow để lấy một gói hàng chứa một thiết bị nổ ở kho chứa. Đồng phạm của người này tiếp đó sẽ chuyển gói hàng tới công viên Izmailovsky ở Moscow để nghi phạm cất giấu, rồi lấy lại sau đó. Trong khi thực hiện kế hoạch, nghi phạm đã bị bắt giữ", bà Volk thông tin.

Nhà chức trách Nga đã điều tra vụ án hình sự theo Điều 30 và Điều 205 của Bộ luật Hình sự Nga. Nghi phạm đã bị bắt giữ và cảnh sát đang thực hiện các biện pháp nhằm xác định cũng như truy tìm đồng phạm của đối tượng trên.

Vùng Moscow được thành lập vào năm 1929, là khu vực bao quanh và gồm cả thủ đô Moscow của Nga.

Hồi tháng 10, cơ quan an ninh Nga từng phá một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng nước này ở Moscow. Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), nhà chức trách đã bắt giữ 4 nghi phạm tình nghi liên quan tới kế hoạch tấn công.

Trong số những đối tượng bị bắt có 1 công dân Trung Á được cho là nghi phạm chính và 3 công dân Nga bị cáo buộc che giấu âm mưu. Nga cáo buộc các cơ quan an ninh Ukraine phối hợp với các thủ lĩnh mạng lưới khủng bố IS đứng sau vụ việc.