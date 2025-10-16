Theo đài RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/10 đã bác bỏ bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump về BRICS, nhấn mạnh khối này "không có kế hoạch đối đầu với bất kỳ quốc gia hay đồng tiền nào".

"Không có thông tin nào cho thấy các nước thành viên hoặc nước ứng viên muốn gia nhập BRICS đang cân nhắc rút lui do sức ép từ Mỹ. Hoạt động của BRICS dựa trên sự chia sẻ tầm nhìn hợp tác vì thịnh vượng và ổn định. Chúng tôi chưa bao giờ muốn hành động chống lại bất kỳ quốc gia thứ ba hay đồng tiền nào khác", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra sau khi Tổng thống Trump nói một số quốc gia BRICS "đang xem xét rời khỏi khối" vì lo ngại các biện pháp thuế quan của Mỹ.

"Tôi đã nói với tất cả những quốc gia muốn tham gia BRICS rằng Mỹ không phản đối điều đó, nhưng chúng tôi sẽ áp thuế với họ. Sau đó, nhiều quốc gia đã xem xét việc rút khỏi BRICS", ông Trump phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Argentina Javier Milei.

Ông Trump cũng cáo buộc BRICS đang thực hiện "một cuộc tấn công vào đồng USD", nhằm làm suy yếu vai trò của đồng tiền này trên toàn cầu. Hồi tháng 2 năm nay, lãnh đạo Nhà Trắng từng cảnh báo sẽ áp thuế 100% với hàng nhập khẩu từ các nước BRICS nếu họ tạo ra đồng tiền riêng hoặc từ bỏ việc sử dụng đồng USD.

Tuy vậy, BRICS nhiều lần khẳng định khối này không tìm cách phá giá hay làm suy yếu đồng tiền của Mỹ, mà chính việc chính trị hóa đồng USD mới là mối đe dọa lớn đối với hệ thống tài chính toàn cầu.