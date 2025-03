Vào ngày 5/3, Tổng thống Macron đã gọi Nga là "mối đe dọa" đối với Pháp và Liên minh châu Âu (EU), đồng thời kêu gọi châu Âu tăng đáng kể cho chi tiêu quốc phòng. Ông Macron nói thêm, Pháp sẽ sẵn sàng triển khai binh sĩ đến Ukraine, nếu Kiev đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Moscow.

Theo hãng tin RT, bình luận về thông tin trên, hôm 6/3, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh "Pháp dường như đang cân nhắc đến chiến tranh, một cuộc chiến tiếp diễn". Ông nói thêm, lập trường này sẽ gây ra phản ứng tiêu cực ở Moscow.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: EPA-EFE

Lâu nay, phương Tây vẫn xem Nga là bên gây chiến với Ukraine, và cho rằng Moscow có tham vọng chinh phục không chỉ ở Ukraine, mà còn xa hơn nữa. Tuy nhiên, theo ông Peskov, nhà lãnh đạo Pháp đã chọn bỏ qua các sự kiện và hoàn cảnh quan trọng góp phần vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine hiện nay.

Trong đó, phát ngôn viên Điện Kremlin cho rằng cơ sở hạ tầng quân sự của NATO đã "lấn chiếm, hay đúng hơn là tiến 7 dặm" ​​về phía biên giới Nga, tạo ra những lo ngại đáng kể cho an ninh của Moscow. Do đó, Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải phản ứng với mối đe dọa ngày càng gia tăng này.

Ông Peskov cũng đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Macron cho rằng, Nga đã vi phạm Thỏa thuận Minsk.

Bên cạnh đó, Brussels nhận định rủi ro an ninh ở châu Âu đã gia tăng, do sự thay đổi trong chính sách của Mỹ dưới thời lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump. Hiện tại, ông Trump đang tìm kiếm giải pháp kết thúc xung đột ở Ukraine, đồng thời thúc giục châu Âu đảm nhận trách nhiệm về các đảm bảo an ninh trong tương lai cho Kiev. Theo ông Peskov, mặc dù điều này không biến Mỹ thành bạn của Nga, nhưng ít nhất nó mở ra con đường bình thường hóa quan hệ song phương.