Giải chạy thường niên “Run for love 2025” diễn ra lúc 5h sáng 28/9 với sự tham gia của 2.000 vận động viên, trong đó có 330 vận động viên khiếm thị.

VĐV tranh tài ở cự li 10 km xuất phát lúc 5h, còn cự li 5km bắt đầu từ 6h.

Trước đó vào 2h sáng Hà Nội có mưa nhỏ và may mắn cho các VĐV vào thời điểm tranh tài, thời tiết dịu mát, nắng mới chiếu vàng rực rỡ không gian quanh Hồ Tây.

Đặc biệt, giải chạy có sự tham gia của các em nhỏ ở phần thi Kid run.

Các em tranh tài ở cự li 5km chạy cùng người lớn, còn những bé tham gia cự li 1,5 km có phần thi riêng.

Giải chạy năm nay tiếp tục có sự góp mặt của nhiều người khiếm thị, trong đó có nhiều vận động viên nhí. Họ đã chinh phục thành công các cự ly 1.5 km, 5 km và 10 km.

Trần Công Đạt (bên phải) dẫn một VĐV khiếm thị tranh tài ở cự li 5 km. Anh là một người đam mê chạy bộ, từng tham gia thi đấu ở nhiều giải lớn nhỏ tại Hà Nội. Để đảm bảo về đích cùng nhau, hai người buộc với nhau một sợi dây.

Đồng nghiệp của anh là Nguyễn Tất Sơn (trái) cũng đảm nhận dẫn dắt VĐV khiếm thị Tạ Đình Hân về đích thành công. Các anh là thành viên một CLB điền kinh ở Hà Nội, có mặt ở hầu hết giải chạy trên toàn quốc những năm gần đây.

Chị Chu Anh Trà cùng VĐV khiếm thị Anh Phát trong khoảnh khắc vui mừng về đích ở cự li 5 km.

Một VĐV khi gần chạm đích bị quỵ ngã phải nhờ sự trợ giúp của BTC.

Anh Quân là VĐV nam về đích đầu tiên ở cự li 5 km, bỏ xa nhiều đối thủ phía sau.

Chị Nguyệt Giang chuẩn bị sẵn một lá cờ nhỏ để ăn mừng khi về tới đích.

Dù tranh tài ở cự li ngắn với chỉ 5 km quanh Hồ Tây, nhiều người tỏ ra đã vượt qua giới hạn bản thân khi về tới đích thành công. Sự kiện không chỉ là một giải chạy bộ đơn thuần mà còn mang thông điệp nhân văn sâu sắc, khích lệ tinh thần sống khỏe, sống đẹp và lan tỏa tình yêu thương.