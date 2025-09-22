Chung kết giải chạy báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình 2025, có sự tham dự của hơn 4000 người.
Giải chạy báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình 2025, diễn ra vào 7h sáng 28/9 tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Giải có sự tham gia của hơn 4.000 người là VĐV, học sinh - sinh viên, cán bộ, công nhân viên chức công tác tại địa bàn Thủ đô.
Ngoài ra, giải có sự góp mặt của 250 người nước ngoài là cán bộ, nhân viên của 20 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trường quốc tế đang học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội.
Đáng chú ý ở nội dung nâng cao, giải có sự tham gia của nhiều VĐV chuyên nghiệp từng giành nhiều thành tích như: Đào Minh Trí, Bá Văn Hân, Trịnh Quốc Hưng (Quân Đội), Lê Văn Thao (Thanh Hóa), Lèo Thị My (Sơn La)...
Các VĐV tham dự các cự ly từ 1,75km (1 vòng hồ Hoàn Kiếm), 3,5km (2 vòng hồ), 5,25km (3 vòng hồ), 8,75km (5 vòng hồ). Tổng giá trị giải thưởng của giải là gần 250 triệu đồng.
Ngày 22/9, tại Hà Nội, diễn ra Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ủy ban Paralympic Việt Nam. Từ năm 2016 tới nay, thể thao người khuyết tật đã và đang khẳng định vị thế. VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam giành 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ tại Paralympic năm 2016 ở Brazil, giành 8 HCV tại Asian Para Games. Tại Paralympic 2020 ở Nhật Bản, thể thao người khuyết tật Việt Nam giành 1 HCB còn tại Paralympic 2024 tại Pháp, chúng ta có 1 HCĐ. Ủy ban Paralympic Việt Nam hướng tới mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển 16 môn thể thao, thu hút 40.000 VĐV người khuyết tật tham gia thường xuyên. Trong đó, lực lượng VĐV trọng điểm duy trì từ 55-60 người hàng năm.