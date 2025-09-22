Giải chạy báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình 2025, diễn ra vào 7h sáng 28/9 tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Giải có sự tham gia của hơn 4.000 người là VĐV, học sinh - sinh viên, cán bộ, công nhân viên chức công tác tại địa bàn Thủ đô.

Ngoài ra, giải có sự góp mặt của 250 người nước ngoài là cán bộ, nhân viên của 20 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trường quốc tế đang học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội.

BTC thông tin về giải đấu. Ảnh: HNM

Đáng chú ý ở nội dung nâng cao, giải có sự tham gia của nhiều VĐV chuyên nghiệp từng giành nhiều thành tích như: Đào Minh Trí, Bá Văn Hân, Trịnh Quốc Hưng (Quân Đội), Lê Văn Thao (Thanh Hóa), Lèo Thị My (Sơn La)...

Các VĐV tham dự các cự ly từ 1,75km (1 vòng hồ Hoàn Kiếm), 3,5km (2 vòng hồ), 5,25km (3 vòng hồ), 8,75km (5 vòng hồ). Tổng giá trị giải thưởng của giải là gần 250 triệu đồng.