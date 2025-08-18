Năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng khi giải "Chạy Bộ Vì Rùa Biển - Save Turtles Run" 2025 bổ sung cự ly bán chuyên 21km, bên cạnh hai cự ly truyền thống 5km và 10km. Hơn 500 VĐV đã xuất phát trong khung giờ bình minh, trải nghiệm vẻ đẹp nguyên sơ của Côn Đảo khi ánh nắng đầu ngày le lói trên mặt biển.

Đặc biệt, chân chạy Kento (Nhật Bản) trở thành người đầu tiên cán đích ở cự ly 21km. VĐV chính là nhà vô địch cự ly 10km năm ngoái.

Hình ảnh của giải chạy. Ảnh: BTC

Theo đại diện Vườn quốc gia Côn Đảo, năm 2025 chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng trứng rùa - gấp 1,5 lần so với năm trước nhờ công tác bảo tồn hiệu quả và thời tiết thuận lợi.

Giải chạy đã ủng hộ 100 triệu đồng cho Vườn quốc gia Côn Đảo phục vụ công tác bảo tồn rùa biển. Vì thế, giải chạy không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là hành động cụ thể hướng tới du lịch bền vững tại một trong những vùng biển nguyên sơ của Việt Nam.