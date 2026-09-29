Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Hãng tin Anadolu dẫn văn bản được đăng tải trên cổng thông tin pháp luật chính thức của Nga cho biết biện pháp này được đưa ra do nhu cầu cấp bách phải hành động để ứng phó với "các hành động không thân thiện, trái với luật pháp quốc tế của Mỹ và các quốc gia, tổ chức quốc tế nước ngoài tham gia cùng Mỹ".

Theo sắc lệnh, thông tin về khối lượng chế biến và sản lượng của một pháp nhân là nhà máy lọc dầu của Nga đã được bổ sung vào danh sách thông tin bị hạn chế tiếp cận.

Sắc lệnh cũng cấm phổ biến thông tin về tên, khối lượng và giá các sản phẩm năng lượng xuất khẩu, danh tính người bán, người mua và bên trung gian, các giao dịch thanh toán, thời gian giao hàng, phương tiện vận chuyển, tuyến đường, bến bãi và kho chứa, bao gồm cả tọa độ địa lý của những địa điểm này.

Số liệu thống kê hải quan tổng hợp và dữ liệu về khối lượng bán dự kiến của các sản phẩm dầu mỏ và năng lượng cũng được xếp vào diện thông tin hạn chế.

Ngoài ra, sắc lệnh còn cấm phổ biến những thông tin loại này thông qua truyền thông và internet, ngoại trừ dữ liệu do các doanh nghiệp công bố về hoạt động của chính mình. Việc tiếp cận thông tin có thể được cho phép nếu chủ sở hữu dữ liệu đồng ý, trong khi các cơ quan nhà nước được quyền tiếp cận trong phạm vi thẩm quyền pháp luật.

Chính phủ Nga có thời hạn 10 ngày để xác định các mã sản phẩm thuộc diện bị hạn chế và phê duyệt quy định về xử lý tự động dữ liệu từ các hệ thống của nhà nước.