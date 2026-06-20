Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hãng tin TASS dẫn tuyên bố của quân Nga hôm 19/6 viết: “Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải đoạn video hàng loạt mục tiêu của Ukraine bị phá hủy do đòn không kích của các kíp điều khiển cường kích Su-34 thực hiện. Ba quả bom FAB-500 được gắn bộ dẫn đường UMPK đã đánh trúng cây cầu đóng vai trò như một trong những tuyến hậu cần của các lực lượng Ukraine tại địa phận khu định cư Ulanove ở tỉnh Sumy”, kèm theo đoạn video ghi lại cảnh cuộc không kích diễn ra.

Các quả bom của Không quân Nga dội xuống vị trí cây cầu hậu cần Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hiện quân Kiev chưa bình luận về thông cáo và video của phía Moscow.

Theo TASS, FAB-500 là loại bom do Liên Xô phát triển từ thập niên 1950. Phiên bản hiện nay trong biên chế của quân đội Nga là FAB-500 M-62, nặng 500kg, dài 2,47m và có đường kính 0,4m. Khi được lắp bộ module UMPK, bom FAB-500 sẽ trở thành một quả bom lượn có tầm hoạt động lên tới 70km.