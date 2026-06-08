Theo kênh Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/6 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh không quân nước này oanh tạc nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine ở tiền tuyến Dnipropetrovsk và Kherson.

"Đợt tấn công sử dụng bom dẫn đường FAB-500 và đã thành công phá hủy tất cả mục tiêu được chỉ định. Các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm một trung tâm điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở gần làng Novopavlivka, một cứ điểm tạm thời ở Shchurovo và một số điểm triển khai nhân lực gần Sukhanovo", phía Nga cho biết.

Video không quân Nga dội bom dẫn đường FAB-500 vào các mục tiêu Ukraine ở tiền tuyến. Video: Zvezda

FAB-500 M62 có trọng lượng 500kg và hiện là một trong những loại bom có sức công phá lớn nhất của quân đội Nga. Loại bom này thường được sử dụng để xuyên phá các boong-ke và phá hủy các phương tiện thiết giáp của đối phương.

FAB-500 có thể di chuyển khoảng 15km sau khi được thả và đạt tốc độ lên tới 1.900 km/h khi tiếp đất, cho phép tăng cường sức công phá nhờ động năng khi va chạm với mục tiêu. Mô đun hiệu chỉnh (UMPC) trên FAB-500 có thiết kế tương tự với bộ điều khiển JDAM-ER của Mỹ, bao gồm hệ thống dẫn đường quán tính và hệ thống định vị GPS nhằm đảm bảo độ chính xác.