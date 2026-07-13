Trang tin quân sự Defence Blog ngày 12/7 đưa tin, hải quân Nga mới đây đã lắp đặt hệ thống tác chiến điện tử Pereyed-M lên 4 tàu chiến, bao gồm tuần dương hạm Varyag, tàu hộ tống Steregushchiy, tàu săn ngầm Udaloy và khinh hạm Neustrashimy. Đây được coi là nỗ lực nhằm bảo vệ các tàu chiến của Moscow khỏi nguy cơ từ các UAV cảm tử của Ukraine.

Pereyed-M là sự kết hợp giữa hệ thống phát hiện UAV với thiết bị gây nhiễu điện tử, được thiết kế chủ yếu để đối phó với các UAV cỡ nhỏ, đặc biệt là UAV cảm tử góc nhìn thứ nhất và UAV trinh sát bốn cánh quạt. Đây cũng là những loại UAV thường xuyên được Ukraine sử dụng để tấn công lực lượng mặt đất cũng như các tàu chiến Nga ở vị trí cách xa tiền tuyến.

Tàu chiến Nga được trang bị hệ thống tác chiến điện tử Pereyed-M. Ảnh: Defence Blog

Trên các chiến hạm của Nga, Pereyed-M được lắp đặt kèm với radar Repeynik. Theo thông tin công bố, radar này có khả năng phát hiện mục tiêu có tiết diện phản xạ radar nhỏ ở cự ly tối đa 15km, độ cao tối đa 5.000m, đồng thời có thể theo dõi các mục tiêu di chuyển với tốc độ lên tới 200 km/h trong phạm vi quét 360 độ.

Sau khi radar Repeynik phát hiện mục tiêu, dữ liệu sẽ được chuyển tới tháp gây nhiễu. Hệ thống này sẽ chế áp đường truyền điều khiển và tín hiệu hình ảnh của UAV ở khoảng cách khoảng 2,5km. Hệ thống Pereyed-M hiện đã hoàn tất quá trình thử nghiệm và đủ điều kiện để sản xuất hàng loạt.

Việc triển khai hệ thống này trên tàu chiến được cho là phù hợp với xu hướng mới trên thực địa. Trong năm 2026, Ukraine đã mở rộng các chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào lực lượng hải quân Nga vượt ra ngoài Biển Đen. Đáng chú ý, lực lượng của Kiev thường kết hợp sử dụng xuồng không người lái (USV) với UAV để gây ra tổn thất tối đa cho đối thủ.