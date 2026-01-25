Video: Rostec/RT

Hãng tin RT dẫn dữ liệu được Tập đoàn Rostec công bố viết rằng loại đạn chống UAV mới có tên Mnogotochie được thiết kế với phần đầu đạn “tách làm 3 mảnh giữa không trung, giúp tăng gấp đôi khả năng bắn trúng mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 300m”.

Ông Bekhan Ozdoev, một giám đốc của Tập đoàn Rostec nhận xét: “Đạn Mnogotochie được thiết kế nhằm đáp ứng với những thực tế trong tác chiến hiện đại, khi UAV cỡ nhỏ đã trở thành một trong những mối đe dọa chính đến binh lính”.

Binh sĩ Nga hạ UAV bằng loại đạn mới. Ảnh: Rostec/RT

Đoạn video ghi lại cảnh binh sĩ Nga thử đạn chống UAV mới ở trường bắn cho thấy xạ thủ có thể hạ UAV cỡ nhỏ ở khoảng cách 70m chỉ với phát bắn duy nhất.